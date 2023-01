Tercer mandato de Lula en Brasil: ¿cuál es el futuro de la izquierda en América Latina?

El pasado 1 de enero, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva asumió por tercera ocasión la presidencia de Brasil, tras las pasadas elecciones generales, las cuales dieron como ganador a Lula sobre el entonces mandatario Jair Bolsonaro, en unos de los finales más reñidos que se han vivido.

Entre los primeros retos que deberá de asumir Lula da Silva, está la lucha contra el hambre, la protección a la Amazonia y la detención de la deforestación, de acuerdo al politólogo peruano Alonso Cárdenas.

Lula deberá asumir la lucha contra el hambre, la protección a la Amazonia y la detención de la deforestación. Foto: AFP

En su primer discurso, Da Silva se refirió a ambos temas, de los cuales señaló: “Nuestras primeras acciones pretenden rescatar a 33 millones de brasileños del hambre y rescatar de la pobreza a más de 100 millones de brasileños”.

Para el politólogo, otro gran reto será el grave impacto que dejó la COVID-19 en este país, la cual causó el evidente deterioro de los indicadores sociales del país. Por ello cree que Lula hace tanto énfasis en la lucha contra el hambre.

La COVID-19, hasta el momento, ha dejado unos 694.000 decesos por este virus. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, esto los colocó en el podio de los países con más contagios y fatalidades en el mundo. Sobre ello, el ahora presidente brasileño prometió a sus connacionales que hará que el Gobierno saliente rinda cuentas por su negacionismo frente a la pandemia.

Brasil fue uno de los países más golpeados por la COVID-19. Foto: AFP

Así mismo, la recuperación de la Amazonia, abandonada y minimizada por la gestión previa, fue una de las principales promesas de campaña, por la cual contará con el apoyo de la activista amazónica Marina Silva como su ministra de Medio Ambiente. “No toleraremos la violencia contra los pequeños, la deforestación y la degradación del medio ambiente, que tanto daño han hecho ya al país”, señaló Lula.

Pero, para cumplir con estas metas, Lula deberá hacer frente a una fuerte oposición, la mayor a diferencia de sus anteriores gestiones, que se ha traducido en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. El expresidente Jair Bolsonaro tuvo un desempeño mucho mejor que el que las encuestas vaticinaban si lo comparamos con sus elecciones anteriores, por lo que esta fue una elección mucho más polarizada, según Cárdenas.

Para la recuperación de la Amazonia, contará con el apoyo de la activista Marina Silva como ministra del Medio Ambiente. Foto: AFP

Sin embargo, indica que, con los dos anteriores periodos de Lula, la capacidad del Estado brasileño, el liderazgo que ha construido en su vida básicamente en el sector sindical, el soporte de aliados en la sociedad civil, y un equipo ya consolidado y con bastante trayectoria en la gestión pública, este debería empezar a tener resultados positivos pronto.

Esta es la tercera ocasión que Lula asume la presidencia de Brasil. Foto: AFP

Latinoamérica y la fuerza retomada por la izquierda

Con la llegada de Luiz Inácio Lula da Silva a la presidencia de Brasil, Latinoamérica suma una gestión gubernativa más de izquierda, tomando, así también, el control de las economías más poderosas de la región. Esto plasma un escenario inédito, porque las cinco principales economías latinoamericanas —Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia— están lideradas por una tendencia de izquierda progresista. Para Cárdenas, este bloque podría tener una proyección interesante.

Indica también que esta situación refleja la existencia de dos tipos de izquierda en Latinoamérica: una autoritaria, como en Venezuela y Nicaragua; y otras más progresistas, con Gabriel Boric, en Chile; Gustavo Petro, en Colombia; Alberto Fernández, en Argentina; Andrés Manuel López Obrador, en México y ahora Luiz Inácio Lula da Silva.

Las 5 economías más fuertes de Latinoamérica están presididas por gobiernadores de izquierda. Foto: captura de VOA

El futuro de la izquierda latinoamericana

En América Latina, serán dos los Gobiernos que deberán renovarse próximamente: el de Argentina, el 23 de octubre del 2023, y el de México, en 2024.

Sobre ello, Alonso Cárdenas, considera que Alberto Fernández se encuentra bastante debilitado para las próximas elecciones, por lo que duda mucho de que pueda repetir el plato. Además, señala que esto va a depender mucho de cómo se gestiona sobre todo la macroeconomía, ya que hay un problema de inflación muy grave, la pobreza está creciendo bastante y no se ven soluciones en el Gobierno de Fernández, que cada vez es más impopular.

Alberto Fernández tiene un Gobierno bastante impopular en Argentina debido a la inflación. Foto: AFP

Ante esto, indica que en Argentina podría surgir la opción libertaria de Javier Milei, un personaje muy carismático, quien podría tomar la batuta. Recuerda, también, que cuando se deterioran las sociedades surgen los extremos, ya sean de derecha o de izquierda, y este podría ser el caso de Argentina.

Por su parte, precisa que, en México, Andrés Manuel López Obrador ha posicionado bien a su partido, Morena. Según The Financial Times, es el segundo presidente más popular del mundo, y, en las elecciones intermedias estatales, su partido ha ganado 22 de los 32 estados, lo cual es una victoria avasalladora.

Por ello, el politólogo comenta que esto se vería reflejado en las próximas elecciones presidenciales, para las cuales, según las encuestas, se perfila mucho más Claudia Sheinbaum que el canciller Marcelo Ebrard. Con ello, el partido oficialista podría continuar en el poder.

La científica Claudia Sheinbaum podría convertirse en la primera mujer en dirigir México. Foto: AFP

Perú y Brasil: el inicio de una tensa relación

De acuerdo a Alonso Cárdenas, tras la llegada de Dina Boluarte a la presidencia del Perú y la reacción por ello de un entonces efecto Lula, la relación iniciada por gestiones no son las más favorables. “El hecho de que ella no haya asumido la toma de mando dice much. Si esta tendencia de represión del Gobierno peruano continúa, va a seguir creciendo el distanciamiento con Lula y también con Boric, quien surge de un movimiento estudiantil que se enfrentó a la represión de Sebastián Piñera”.

Por otro lado, señala que, al tener Dina Boluarte su soporte político en la derecha y en la extrema derecha —y con la marcada distancia de Lula y sobre todo AMLO—, la política exterior peruana se ve dañada, ya que son dos de las principales economías latinoamericanas y representan casi el 50% del PBI de la región.