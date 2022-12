Greta Thunberg sobre arresto de Andrew Tate: “Esto es lo que pasa cuando no reciclas las cajas de pizza”

La activista por el medio ambiente Greta Thunberg se manifestó luego de que el influencer Andrew Tate fuese detenido en Rumanía, luego de que ser acusado por los delitos de constitución de grupo delictivo organizado, trata de personas y violación. “Esto es lo que pasa cuando no reciclas las cajas de pizza”, tuiteó la joven en referencia a la pista que el mismo Tate brindó a las autoridades, tras develar su paradero en un video en el que buscaba burlarse de Thunberg.

Todo inició cuando Andrew recuperó el acceso a su cuenta de Twitter, por lo que, el pasado 27 de diciembre, publicó un post que decía que tenía 33 coches y le pidió a Thunberg que le facilitase su dirección de correo electrónico para poder mandarle todos los detalles sobre el consumo de los mismos y sus emisiones. La respuesta de la joven no se hizo esperar, y contestó: “ Sí, por favor, ilumíname. Envíame un correo electrónico a energiadepenepequeño@consigueteunavida.com ”.

La joven activista se pronunció tras la captura del influencer, quien la atacó vía redes sociales días atrás. Foto: composición LR/ captura @GretaThunberg/Twitter/CNN/Irish Mirror

El tuit de Greta, que rápidamente se convirtió en el sexto con más me gusta de la historia, molestó a Tate, quien en modo de respuesta grabó un video de dos minutos en el que volvió a atacar a la joven de 19 años. Sin embargo, grande fue su error cuando mostró frente a la cámara dos cajas de Jerry‘s Pizza, una conocida cadena de restaurantes de Rumania , junto a cuyo nombre había un código QR.

Con esta información, las autoridades de Rumania pudieron confirmar su presencia en Bucarest, capital de este país, para así arrestarlo, debido a la investigación que se lleva en su contra, junto con su hermano y otros dos ciudadanos rumanos, de los delitos de trata de personas y violación , desde el mes de abril.

El influencer fue hallado gracias a la caja de pizza que mostró en su video, donde respondió a Thunberg. Foto: captura @Cobratate/Twitter

Tate y sus ilícitos ingresos

De acuerdo a las denuncias interpuestas, los ahora acusados fingían una reciprocidad amorosa con mujeres a quienes les prometían matrimonio. Ellas eran reclutadas en Estados Unidos y Reino Unido, y llevadas hasta Rumania, donde eran dirigidas al condado de Ilfov y alojadas en edificios en los que, después de presuntamente ser víctimas de violencia física y coerción mental, eran explotadas sexualmente por miembros del grupo y obligadas a grabar vídeos pornográficos que luego se difunden en las redes.

Por ello, según han señalado medios locales, la Dirección de Investigación de la Delincuencia Organizada y el Terrorismo (Diicot) estaba esperando a que los hermanos, quienes cuentan con nacionalidad británica, volvieran a Rumania, país en el que vivían por temporadas. Fue tras la respuesta de Tate a Thunberg que finalmente pudieron hallar su ubicación exacta.

La organización señaló que, tras allanar el inmueble donde se alojaban, se encontraron armas, cuchillos y dinero en exhibición en una habitación. Gracias a esta organización habrían obtenido importantes sumas de dinero que invirtieron en casas, coches de lujo y criptomonedas .

Tate, junto a su hermano y a dos ciudadanos rumanos más, habría engañado chicas para después ser explotadas sexualmente. Foto: The Times UK

Andrew Tate: un confeso misógino

Aunque las miradas se posaron ante él a nivel mundial tras su altercado con Thunberg, esta semana, por redes sociales, esta no ha sido la primera vez que este influencer ha causado indignación, ya que en anteriores oportunidades ha lanzado comentarios inapropiados, lo cual lo ha llevado a ser suspendido de YouTube, Facebook, Instagram y TikTok.

En 2016, ingresó al reality británico Gran Hermano, pero fue expulsado luego de que circulara un video en el que parecía estar golpeando a una mujer con un cinturón. Tras ello, dijo que las imágenes habían sido editadas y lo calificó como “una mentira total que intentaba hacerme quedar mal” .

A través de sus redes lanzaba constantemente comentarios misoginos. Foto: Now This/ captura TikTok

En una aparición en el podcast Anything Goes with James en 2021, Tate declaró: “No me pueden calumniar porque diré ahora mismo que soy absolutamente sexista y absolutamente misógino , y tengo muchísimo dinero y es algo que no te lo puedes quitar”.

Asimismo, durante años ha utilizado su amplia plataforma en redes sociales para propagar toda clase de mensajes misóginos, sexistas, negacionistas del cambio climático, la pandemia o antivacunas.