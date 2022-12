Un niño de tan solo 10 años de edad fue juzgado como adulto en Estados Unidos luego de que asesinara a su madre. La tragedia ocurrió cuando la víctima, identificada como Quiana Mann, discutía con el menor por la adquisición de un aparato electrónico.

El hijo fue arrestado y ahora la Justicia estadounidense lo está juzgando como adulto, lo que podría llevarlo a prisión por hasta 60 años. Al principio se pensó que todo era un accidente, pero con el transcurrir de las investigaciones se descubrió que había sido un acto deliberado.

De acuerdo con la Policía, el menor tomó el arma y mató a su madre porque estaba enojado con ella debido a que lo despertó a las 6 de la mañana después de que se negara a comprarle un visor de realidad virtual.

El menor asistía a terapia psicológica

La tía del niño, Rhonda Reid, le contó a WTMJ-TV que nunca imaginó que su sobrino hubiera sido capaz de lastimar a su madre. “Estaba molesto porque le quitaron estos dispositivos electrónicos”, sostuvo.

Reid, además, informó que el pequeño había empezado a ir a terapia hace más de un año tras ser diagnosticado con un trastorno del estado de ánimo y de conducta .

“Limitar el acceso a los aparatos electrónicos fue un plan de tratamiento prescrito por su terapeuta”, dijo la mujer. Tras ello, indicó que el niño “no entiende la gravedad de los cargos” y lo que eso podría significar para su futuro.

“Cuando llama, dice: ‘Asegúrate de que todas mis tabletas, mi computadora portátil y todo lo mío estén empaquetados’”, agregó Reid.

Por su parte, su abuela Lueritha Mann contó lo siguiente: “Él siempre repite que escucha voces en su mente. Hay dos niños dentro de su cabeza diciéndole que haga cosas”.

“Y tiene un amigo imaginario que le dice que haga cosas realmente malas”, agregó la mujer.

Mann aseguró que todavía no se atreve a hablar con su nieto sobre lo que pasó. “Espero hacerlo algún día, pero ahora mismo no. Me quitó algo muy preciado”, finalizó.