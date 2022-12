Hincha de Lionel Messi que se tatuó su apellido en toda la frente: “Estoy arrepentido”

Maicol Quiñonez, el colombiano que se tatuó toda su frente con el apellido de Lionel Messi, ahora se muestra muy arrepentido por lo que hizo tras el triunfo de Argentina en el Mundial Qatar 2022. El hincha también se pintó la palabra “Dios” en la mejilla en homenaje al fallecido Diego Maradona.

“Estoy arrepentido de haberme hecho el tatuaje porque, en vez de haberme traído cosas positivas, vinieron miles de cosas negativas, tanto en lo personal como en lo familiar”, dijo Mik Jams a través de un clip publicado el miércoles 28 de diciembre en su cuenta de Instagram. “ No pensé decir esto tan pronto. Me sentía muy orgulloso los primeros días, pero me arrepiento. Simplemente, dicen que no soy un ejemplo positivo para la sociedad ”, agregó.