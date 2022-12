Mundo 29 DIC 2022 | 13:52 h

Video muestra a las cataratas del Niágara semicongeladas por el extremo frío en Estados Unidos

De acuerdo a los medios locales, el país no enfrentaba un frío tan intenso desde hace décadas. Se han reportado temperaturas de -55 ºC.

Tras el reporte de una tormenta de nieve, se supo que las cataratas del Niágara se congelaron en Navidad. Video: The Times and The Sunday Times