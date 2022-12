Buzo fue mordido por pez con dentadura similar a la humana: “Pensé que me rompería la piel”

En medio de una expedición submarina en la costa de Sharm El Sheikh, en Egipto, un grupo de buceadores encontró un extraño pez con una dentadura similar a la humana, que atacó a uno de ellos.

Según indicaron medios locales, todo pasaba con normalidad en el recorrido encabezado por Maira (dueña del Mar Hosted Trips), cuando los ocho buceadores se tuvieron que desviar por una fuerte corriente y terminaron nadando sobre un nido de huevos, en el que apareció un pez ballesta macho en escena.

El momento en que el buzo es mordido por pez con dentadura similar a la humana. Foto: Kennedy Newsand

Como medio de defensa, el animal acuático, que tiene ese nombre por su agresividad natural y protectora con sus crías, comenzó a perseguirlos, hasta que ahuyentó al grupo de buceadores.

Sin embargo, volvió hacia uno de ellos y le mordió la pierna derecha. ”Yo pensé que estaba a salvo porque el pez ballesta se alejó nadando, así que me di la vuelta y me alejé nadando siguiendo al resto del grupo, pero de repente me mordió la pierna”, señaló Alex Pikul, de Alabama Estados Unidos, en diálogo con The Sun.

“Por la forma en que lo sentí, pensé que probablemente me rompería la piel y estaría sangrando”, agregó. “Es una cara que solo una madre podría amar: un pez tonto y de aspecto feo con dientes humanos. Se ven demasiado grandes para su boca, casi como si tuviera dentadura postiza o algo así”, sostuvo el buzo estadounidense.

Según NatGeo, los peces ballesta usan sus “dientes y mandíbulas muy duras para atrapar erizos de mar, volteándolos para llegar a sus vientres, que están armados con menos espinas”, por lo cual es muy peligroso pasar muy cerca de un nido de estos peces.

A pesar de la marca de los dientes del pez que quedó en su piel por unos días, Pikul afirmó al medio que la pasión por los animales y el agua hizo que se lo tomara de una manera tranquila.