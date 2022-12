Uno de los más buscados por el FBI es encontrado en México como un querido instructor de yoga

Amigos y alumnos del profesor de yoga León Ferrara denunciaron, el último martes 13 de diciembre, su desaparición en Guadalajara, México. Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando tres días después se enteraron de que el sujeto, a quien querían y tenían mucha confianza, se trataba en realidad de uno de los hombres más buscado por el FBI tras matar hace 12 años a su novia.

Jorge Rueda Landeros, nombre real del individuo de 52 años, fue arrestado luego de ser acusado de haber asesinado a Sue Ann Marcum, docente de la American University. No obstante, en conversación con el medio El País, él negó parte de los cargos. “Soy inocente. Supongo que no de todo, pero evidentemente sí de eso que me están imputando” , aseguró durante una llamada telefónica desde el Reclusorio Sur de Ciudad de México.

Sue Ann Marcum era una reconocida profesora de Contabilidad de la American University y fue hallada sin vida el 25 de octubre de 2010. Foto: captura de The Hunt/CNN

La víctima, Sue Ann Marcum, era una reconocida profesora de Contabilidad, quien fue hallada sin vida el 25 de octubre de 2010 en su casa de Bethesda, una pequeña ciudad de 65.000 habitantes en el estado de Maryland. “ Se debía a sus estudiantes, tenía una pasión por enseñar, que la hacía entregar todo por ellos” , recordó Donald Williamson, colega que la invitó a unirse a la facultad en 1999, en un homenaje organizado por dicho centro de estudios.

El crimen, que inicialmente se pensó que fue allanamiento y robo, se centró rápidamente en Landeros como el principal sospechoso del asesinato. De acuerdo con el FBI, el hombre habría conocido a Marcum durante una clase de español que impartía, y la pareja desarrolló un estrecho vínculo financiero, incluida una póliza de seguro de vida de 500.000 dólares , lo que los agentes identificaron como un posible motivo.

Marcus Jones, jefe del Departamento de Policía del condado de Montgomery, describió el homicidio como un “crimen atroz”. “ Estamos felices de que hayan podido capturarlo después de tantos años” , declaró a The Washington Post.

Rueda tras haber sido capturado luego de 12 años. Foto: El País

Rueda Landeros ha sido acusado por las autoridades del condado de Montgomery de asesinato en primer grado, castigado hasta con cadena perpetua . El acusado, nacido en Ciudad Juárez, también se enfrenta a un cargo federal de huida para evitar ser procesado. Sus huellas dactilares fueron halladas en la escena del crimen , pero dijo que las autoridades han “mezclado” los problemas “cotidianos” con su expareja para culparlo del delito.