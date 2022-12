Obispo no ofició la Misa de Gallo porque se quedó dormido: cientos de fieles esperaron en vano

Este martes 27 de conoció la noticia del obispo Corrado Pizziolo, encargado de oficiar la tradicional Misa de Gallo, en la provincia de Treviso, Italia, que se quedó dormido en la Nochebuena. A la medianoche, los fieles estuvieron esperándolo ansiosos, pero fue en vano. Resulta que había confundido las horas al programar el despertador.

El monseñor Pizziolo relató su rutina de ese día: “Terminé de comer algo a las 21.30 y me eché en un sillón a descansar. Quise poner el despertador a las 22.50, pero me equivoqué y lo puse a las 10.50 de la mañana siguiente, por lo que no sonó”, declaró.

Al final, los fieles decidieron tomar el suceso con risas y aplausos, luego de que el obispo de Vittorio Veneto expresara que “no debemos horrorizarnos por culpa de nuestros sueños y debilidades”.

Con respecto a la Misa de Gallo, fue el padre Mirco Miotto, director de la oficina litúrgica diocesana, quien terminó oficiándola.