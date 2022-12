Un hombre 59 años dejó a su familia e hijos porque se autopercibe como una niña de 6

Paul era un hombre casado que tenía 7 hijos y que a los 59 años decidió dejarlo todo y tomó la decisión más importante de su vida. Nunca se sintió cómodo con su cuerpo, así que se declaró una mujer transgénero.

Stefonknee Wolscht (su nuevo nombre), natural de Canadá, no solo cambió de género, sino que también se disminuyó la edad: no se sentía una mujer adulta, sino una niña de 6 años.

Una historia difícil

Wolscht dio por terminado su matrimonio y decidió mudarse a Toronto, donde recibió el rechazo de las personas y no podía conseguir trabajo, hasta que una pareja de adultos mayores decidieron adoptarla como si fuera una menor de edad, conmovidos con su historia, de acuerdo al diario local The Daily Extra.

Stefonknee Wolscht y su famili adoptiva. Foto: @Stefonknee/Twitter

“Tengo una mamá y un papá, que están totalmente cómodos con que yo sea una niña. Y sus hijos y sus nietos me apoyan”, dijo Stefonknee.

Había estado casado por 23 años, pero su esposa no le entendía, incluso le había dicho que tenía que dejar su identidad de género. “Para mí, dejar de ser trans no es algo que simplemente pudiese hacer. Sería como decirme deja de medir 1,80 o te vas”, contó.