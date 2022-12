Roban más de 400 juguetes que fueron donados para Navidad a niños con cáncer en Argentina

Delincuentes armados se llevaron el auto de una mujer que tenía más de 400 juguetes donados que iban a ser entregados en Navidad a niños con cáncer del Hospital Posadas, en Buenos Aires, Argentina.

El hecho ocurrió, según indicó la víctima, mientras estaba comprando pan dulce entre las calles España y Arias de Castelar.

“Se llevaron todo lo que habíamos trabajado. Incluso, una caja de juguetes de mi hijo que yo entrego una vez al año en la Navidad y que tiene un gran valor para mí”, comentó indignada Gabriela Peirano, directora de El Ejército de Alejito, ONG que creó hace varios años tras la muerte de su pequeño, quien luchó contra la leucemia.

Una de las fotos que subió la ONG en sus redes sociales. Foto: El Ejército de Alejito

“Como fundación, siempre vamos al Hospital Posadas en Navidad y hacemos todo para los chiquitos oncopediátricos. Es un trabajo que lleva muchísimo tiempo. Los juguetes fueron donados entre voluntarios y jugueterías que nos ayudaron”, agregó Gabriela.

Según informó Canal26, la colaboradora logró rescatar a uno de sus hijos, pero los delincuentes se llevaron el vehículo con los 400 juguetes. Además, había alimentos para los pequeños.

“Estamos entre todos tratando de juntar lo que sea, lo que podamos para no faltarle a los chicos el 25. Estamos respirando lo más que podemos. Nos da muchísima tristeza e impotencia lo que pasa. Todos los juguetes tenían la etiqueta de la fundación, lo quiere decir que les importó poco que eran juguetes (...) para chicos que están en tratamiento oncológico”, expresó Peirano.

Luego de que publicara la denuncia en redes sociales, varias personas donaron para que los niños no se queden sin presentes esta Navidad:

“Desde ayer que no paro de llorar, la gente se acerca y me da lo que puede. Hay gente comprando juguetes, regalando caramelos. Hubo un abuelo que me hizo llorar. Vino y me donó los 40.000 pesos de su jubilación. Creo que voy a morir más que ayer de amor”, sostuvo la mujer en diálogo con la prensa.