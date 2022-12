Hospital deberá de pagar a hombre más de 60.000 dólares por amputarle el pene por error

Un hombre de 38 años, que vive entre Nantes y Saint-Nazaire, en Francia y quien prefiere mantenerse en el anonimato, deberá de ser indemnizado por el Hospital Universitario de Nantes, luego de que en el 2014 le diagnosticaran, por error, cáncer de piel en el pene, por lo cual se le señaló que se debía amputar su miembro .

Fue el tribunal administrativo de Nantes que se pronunció este miércoles 21 de diciembre, y señaló que debido a los daños ocasionados, el establecimiento de salud deberá de pagarle cerca de 65.000 dólares. Sin embargo, su abogado, Me Georges Parastatis, indicó que l a demanda inicial reclamaba casi un millón de dólares.

El hombre fue atendido en el Hospital Universitario de Nantes. Foto: Loic VENANCE/AFP

Su defensa ha anunciado que su cliente apelará el dictamen, ya que la singularidad del caso ha generado que la justicia francesa no actúe como corresponde. “No se tuvo en cuenta el daño psicológico” , indicó.

Según contó la víctima, tenía solo 30 años cuando le anunciaron un diagnóstico que cambiaría su vida por completo: tenía cáncer en el pene a nivel avanzado. “Me dije a mí mismo, ¿por qué yo?” . Su urólogo en el Hospital Universitario de Nantes le recomendó extirpar el tumor, tratando de limitar al máximo la extirpación de su miembro, pero le indicaron que la enfermedad se estaba extendiendo.

Por ello, vivió con constante dolor, por lo que tenía que consumir un cóctel de fármacos como el de morfina, tramadol y codeína. “Estaba completamente loco, i ncluso hubo un momento en que quise cortarlo yo mismo . Fue mi esposa quien me detuvo” confesó el agraviado.

Según seguía avanzado la enfermedad, le señalaron que debía de pasar por una amputación total del pene. “Por dentro lo sabía. Era la muerte o eso” . Desde entonces, la pericia médica demostró que, por error del urólogo de Nantes, no se consiguió eliminar todas las células cancerosas de su paciente. “Tengo odio hacia este médico que no me hizo caso. ¡ Jugó conmigo a la ruleta rusa !”, espetó.