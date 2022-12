Aerolínea envió por error a un perrito a Arabia Saudita cuando su destino original era EE. UU.

Bluebell, un labrador negro de 5 años, pasó por toda una odisea cuando el vuelo de la aerolínea British Airways que debía llevarlo de Londres a Nashville, en Estados Unidos, l o dejara por error al otro lado del mundo , en Arabia Saudita.

De acuerdo con Madison Miller, dueña de can, el viaje fue preparado por varios meses de anticipación debido a que habían escuchado varias historias de terror de situaciones parecidas. Sin embargo, no tenían otra opción, ya que su mudanza era inminente, por lo que pagaron cerca de US$2.100 en total por su traslado.

Bluebell fue adoptada por los Miller hace 5 años. Foto: WSMV 4

El plan consistía en que Bluebell viajara en bodega de carga con una temperatura controlada, según lo estipulado por la aerolínea, mientras que su propietario, James Miller, lo acompañaría en otro vuelo. Su esposa, Madison, ya se había trasladado hacia Nashville un día antes para tener todo listo en su nuevo hogar.

A su arribo a Estados Unidos, la pareja acudió a buscar a su perro, pero grande fue su sorpresa cuando les entregaron el animal equivocado. Tras horas de reclamos, la línea aérea les contestó que todo indicaba que su mascota se encontraba en Riad, capital de Arabia Saudita , mostrándoles una foto de Bluebell, en la que se le veía encerrada en su jaula.

El matrimonio de los Miller planificó el traslado de Bluebell con bastante anticipación, buscando que su mascota tuviera un viaje sin inconvenientes. Foto: WSMV 4

Debido a que no hay vuelos directos entre Riad y Nashville, Bluebell tuvo que ser transportado de regreso a Londres en el siguiente disponible y luego tomar otro a Tennessee. Incluyendo el tiempo de espera de los viajes, tomó más de 60 horas. “Fue un infierno. Ella es un miembro más de la familia. Nos dijeron que esto no había ocurrido nunca. Ni siquiera entendemos cómo pudo pasar porque hay muchos controles de seguridad”, contó la mujer a The Mirror.

Luego de tres días de angustiante espera, la pareja se reencontró con su labrador; sin embargo, quedaron desolados cuando la vieron. “Tuvimos que agarrarla porque estaba horrorizada y entonces supimos que algo iba mal. No sabemos si volverá a ser la misma, nos rompe el corazón ” afirmó James Miller a la cadena NPR.

La aerolínea British Airways les envío a los Miller una fotografía de su perro dentro de una jaula. Foto: cortesía de los Miller/NPR

La empresa lamentó lo sucedido

Según la aerolínea British Airways, se envió una solicitud de comentarios a la compañía responsable, IAG Cargo. Un portavoz de la empresa señaló: “Sentimos mucho el reciente error ocurrido durante el viaje de Bluebell a Nashville. Nos tomamos muy en serio la responsabilidad de cuidar de los animales queridos de la gente y estamos investigando cómo se produjo el desvío . Durante el tiempo que pasó con nosotros, recibió agua fresca con frecuencia y estuvo al aire libre para estirar las piernas”, respondieron.

Exigen indemnización

Los Miller han decidido pedir a British Airways alrededor de US$10.000 para cubrir los gastos de recuperación de su perro , el cual incluye terapia conductual, medicamentos para la ansiedad y los costos relacionados con los objetos que el can destruyó en su nuevo hogar. Madison denunció que, hasta el momento, solo les han ofrecido millas de viajero frecuente.