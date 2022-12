México: autoridades piden no regalar pistolas de agua en Navidad debido a sequía

El gobierno de Nuevo León, en México, pidió a través de su página de Facebook, no obsequiar a los menores en estas fiestas navideñas juguetes como los son las pistolas de agua , ya que requieren de este insumo hídrico que se encuentra escaso en dicho estado.

El llamado de las autoridades locales a través de redes, también exhorta a los ciudadanos a seguir cuidando el agua, por la grave situación ante la falta de lluvias que los ha llevado a adoptar medidas más severas , como el racionamiento y las restricciones del por desabastecimiento.

La publicación ha sido criticada en redes sociales. Foto: captura Gobierno de Nuevo León/Facebook

En el llamado a no regalar pistolas de agua a los niños, las autoridades también pidieron que en su lugar “regalar” a sus hijos lecciones y conciencia frente a la necesidad del ahorro de agua .

Así, la invitación fue a educar “niños y niñas 100 litros”, una alusión directa a una campaña desarrollada precisamente para ahorrar agua en Nuevo León, en la que se pide, desde las autoridades, a los ciudadanos, no gastar más que esa cantidad de agua diariamente.

Debido a la escasez de agua el gobierno de Nuevo León ha implementado la campaña #CiudadanosDe100. Foto: captura @nuevoleon/Twitter

La publicación no recibió buenas opiniones, ya que algunos ciudadanos no dudaron en comentar que los juguetes acuáticos no deberían causar un gran impacto en el abasto de agua de las presas . Mientras que otras personas señalaron que el estado no debería decirles que pueden o no regalarles a sus hijos el 25 de diciembre.

Medios locales han venido documentando por meses que en la ciudad de Monterrey, debido al desabastecimiento de agua, la empresa encargada del suministro de este servicio, se vio obligada a ‘cerrar la llave’ moderando su uso.