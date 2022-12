Pedro Castillo “no es un golpista”, afirma la canciller de Chile

La ministra de Relaciones Exteriores de Chile, Antonia Urrejola, declaró sobre el actual escenario político que viene enfrentando el Perú, e indicó que no considera a Pedro Castillo ”un golpista” , a pesar de que se le destituyera de la presidencia luego de que ordenara el cierre del Congreso de la República, por el cual ahora se le acusa del delito de rebelión y conspiración.

“Yo creo que (Pedro Castillo) no es un golpista. Sí pienso que no cumplió con las normas constitucionales que debía haber cumplido en su momento , pero yo no lo llamaría golpista”, respondió la canciller sobre la posición de su país ante esta nueva crisis política.

Como se recuerda, el último 7 de octubre Pedro Castillo anunció en televisión nacional el cierre del Congreso de la República, por el cual se le destituyó del cargo y se le reemplazó con su vicepresidenta, Dina Boluarte.

Este fue el mensaje Dina Boluarte para la población quechuahablante. Foto: Presidencia

A la ministra Urrejola también se le consultó sobre Boluarte y si es que su país, Chile, la reconoce como presidenta del Perú, luego de la negativa de Bolivia, México, Colombia y Argentina a aceptar a la nueva mandataria. Ante el cuestionamiento, fue enfática en manifestar que el gobierno chileno la ve como presidenta oficialmente.