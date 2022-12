Paciente pidió seguir internado en hospital para no romper la cábala y ver la final del Mundial

Previo a que Argentina consiga el título del campeón del mundo, un hincha de la Albiceleste se aferró a su cábala, todo con la ilusión de que su equipo gane la tercera Copa del Mundo. Fue internado cuando comenzó el Mundial Qatar 2022 y pidió quedarse en la habitación de un hospital de Rosario.

El hombre vio allí todos los partidos de la selección argentina. Sin embargo, recibió el alta previó a que se juegue la final del Mundial contra Francia.

Según contó el usuario @Juanimecco en su cuenta de Twitter, médico quien atendió al hombre, les solicitó seguir internado hasta el domingo para no romper la cábala de ver todos los partidos allí.

“Un paciente que estuvo internado desde el comienzo del mundial y que ya está para el alta pidió que lo dejemos internado hasta el domingo. Motivo de internación: cábala”, detalló el profesional.

La historia no tardó en hacerse viral, superando los 34.000 me gustas y 1.000 retuits en la red. “Cábala y tiene miedo a que su corazón no resista. Si está internado, lo pueden desfibrilar si es necesario”, “No veo fallas en su lógica”, “Si es para ver a Messi levantar la del mundo, absolutamente sí”, fueron algunos comentarios de los internautas.