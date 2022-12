Guardia Costera salva a 2 hombres y a su perra tras sobrevivir 10 días en el Océano Atlántico

Dos hombres, identificados como Kevin Hyde (65 años) y Joe Ditomasso (76 años), además de su perra Minnie, fueron rescatados por la Guardia Costera tras sobrevivir 10 días. La última vez que se comunicaron con sus amigos y familiares fue cuando estaban a 200 millas; es decir, a 320 kilómetros frente a las costas de Delaware, a la deriva en el Océano Atlántico, en Estados Unidos.

Kevin y Joe tenían previsto la ruta desde Cape May, Nueva Jersey, hacia Marathon, Florida. El viaje empezó el 3 de diciembre en su velero ‘El Atrevida II’ de Carolina del Norte. Todo iba bien hasta que fueron sorprendidos por una tormenta.

De acuerdo con las declaraciones que brindaron ambos en una rueda de prensa, en Staten Island fueron arrastrados por “una gran tormenta”. “Eran unas olas de 40 pies (12 metros), había montañas, yo las estaba viendo”, relató el hombre de 76 años.

PUEDES VER: Mujer encuentra excrementos de ratón en caja de pizza congelada de Walmart

Siguiendo la información difundida por FOX 5 New York, ambos pensaron que se venía algo peor, pero fue “una especie de pequeño milagro”, señaló Kevin a la prensa. Tras el rescate, Joe solo quería ver a su nieta.

Según el diario The New York Times, para Nina, la hija de Joe, la familia no sospechaba lo que había pasado, ya que su padre no manejaba tan bien el celular y el cargador. Es por eso que decidieron contactar a Kevin, quien tampoco respondió. Asimismo, comprobaron que las tarjetas de crédito no habían sido usadas desde iniciaron la navegación. Fue entonces que nació la preocupación.

Inmediatamente, la familia decidió llamar a la Guardia Costera y notificar la desaparición. Con buques, aeronaves, hasta barcos de la Marina y embarcaciones recreacionales, empezaron una búsqueda desde Florida hasta Nueva Jersey.

Como cuenta Kevin, “estábamos haciendo señas con las manos y cosas así porque, para entonces, mi mástil estaba bajado, todos los sistemas estaban mudos, estábamos como aferrados al barco”. De esta manera lograron llamar la atención del Silver Muna, un tanquero frente a las costas de Delaware, hasta ser rescatados.

Kevin Hyde y Joe Ditomasso a punto de ser examinados por la Guardia Costera. Foto: Infobae

Para ambos, eso fue “como encontrar una aguja en un pajar en esta situación”. Luego de subir al barco, les realizaron un examen médico para que descartaran algún problema de salud. Ya en Nueva York iban a ser examinados por la Guardia Costera hasta reencontrarse con su familia. “Este es un ejemplo excelente de los esfuerzos combinados de la comunidad marítima para proteger vidas en alta mar”, destacó Daniel Schrader, portavoz del servicio guardacostas.