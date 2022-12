Donald Trump lanza colección de tarjetas digitales sobre sí mismo y se agota en tiempo récord

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump presentó el jueves una serie de tarjetas coleccionables digitales con su imagen luego de que días atrás había prometido un anuncio “importante”.

En la colección “Trump digital trading card”, el exmandatario aparece caricaturizado como superhéroe, cowboy, militar, astronauta o deportista de élite, entre otros personajes.

“Esta edición limitada de cromos cuenta con un asombroso arte de mi vida y carrera”, escribió Trump en Truth Social, la red social con la que el expresidente reapareció tras su veto en Twitter.

Aunque votantes y opositores de Trump se mostraron escépticos, las 45.000 piezas se agotaron en cerca de 12 horas, de acuerdo con datos de OpenSea. A un precio de 99 dólares, esto significaría que Trump recaudó 4,45 millones de dólares con esta venta.

En las menciones legales del sitio donde puso en oferta a las piezas NFT, se lee que esta operación “no es política” y “no tiene nada que ver con una campaña política”.

El dinero recaudado no se utilizará en la campaña presidencial de Trump

A pesar de que los NFT de Donald Trump han resultado ser un éxito, aún no se sabe a dónde irán destinados. Y es que, NFT INT, la empresa detrás de la recaudación, asegura que el dinero no se invertirá en la campaña presidencial de Trump de 2024. Asimismo, asegura que no es propiedad de Trump ni de ninguna de sus organizaciones.

El lanzamiento de la colección NFT se produce un mes después de que Donald Trump revelara su intención de lograr un segundo período presidencial en las elecciones de Estados Unidos a celebrarse en 2024.