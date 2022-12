Crematorios en Pekín desbordados por ola de COVID-19

Por: Laurie Chen, AFP

Trabajadores de crematorios en Pekín afirmaron el viernes que sus establecimientos están desbordados por la ola sin precedentes de casos de covid en China, que, según las autoridades, pronto llegará a las zonas rurales del país.

La epidemia se está propagando rápidamente por aquel territorio asiático, una semana después de que se levantaran la mayoría de las restricciones sanitarias en vigor desde hace casi tres años. Las autoridades admiten que ahora les es “imposible” contabilizar el número de casos.

Ancianos son vulnerables

“Incineramos 20 cuerpos al día, principalmente ancianos. Muchas personas enfermaron recientemente”, explicó un empleado de un crematorio. “De los 60 que trabajamos aquí, más de 10 son positivos al Covid, pero no tenemos opción, ya que hay muchísimo trabajo” , añadió. Los trabajadores de otras dos funerarias de Pekín indicaron que sus establecimientos están operativos las 24 horas y ofrecen servicios de cremación el mismo día para responder a la fuerte demanda.

En otro lugar de ese tipo, se precisó que la lista de espera es de una semana.

La debilidad del sistema chino de salud es que millones de personas de edad avanzada no fueron vacunadas, y las pruebas de antígenos y los medicamentos contra la fiebre escasean. Los directores de cinco residencias de ancianos en Pekín apuntaron esta semana que ya no habían conseguido más pruebas de antígenos ni medicamentos, y que no contaban con ningún plan de confinamiento si los casos se dispararan.

La organización de lucha contra el covid instó este fin de semana a los gobiernos locales a aumentar la vigilancia y la atención médica para las personas que regresan a sus hogares en las zonas rurales, de cara a las fiestas del Año Nuevo chino, en enero.

El evento provoca cada año el mayor desplazamiento de población del mundo. Se espera que este 2022 sea aún mayor, ya que se levantaron las restricciones de viaje entre provincias.

