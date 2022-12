¿Quiénes son los menonitas, los religiosos europeos que viven sin electricidad en Sudamérica?

Los menonitas huyeron hace más de 200 años de Europa y se esparcieron por el mundo en búsqueda de un espacio donde puedan vivir bajo principios religiosos y morales. Viven aislados, rechazan la modernidad porque piensan que es fuente de tentaciones.

Son apátridas: algunos nacieron en México, Paraguay, Perú, Argentina, y en otros países de Centroamérica, pero apenas saben español, en cambio, hablan una lengua antigua germánica, que solo ellos mantienen viva. Esta es la misteriosa secta que vive como hace siglos, sin electricidad, televisores, celulares ni computadoras.

¿Quiénes son los menonitas?

La historia de esta comunidad inició con Menno Simons, un holandés nacido el 31 de enero de 1496, que fue clave en la Reforma protestante y de quien aún mantienen las enseñanzas. Los menonitas provienen de Alemania, Países Bajos y Suiza, y hace más de 250 años se esparcieron por el mundo.

Tienen una vida austera y disciplinada. Son casi completamente autosuficientes: han construido sus propias escuelas donde enseñan a los niños religión, aritmética, a escribir y a cantar. No tienen universidades ni deportes, han hecho sus propias iglesias y dentro de la comunidad cada uno tiene un oficio específico. Y sobre todo: la familia y el trabajo es lo más importante para ellos.

Toda la vida de las personas que habitan la comunidad gira en torno a la biblia, inclusive la vestimenta debe seguir ciertos parámetros establecidos. Quien no cumpla podría ser excomulgado y debería irse del pueblo, a vivir más aislado aún.

¿Qué tienen prohibido?

Toda forma de modernidad está prohibida: los pueblos parecen sacados de películas antiguas donde los hombres usan sombreros claros, overoles oscuros y camisas a rayas, mientras que las mujeres usan sombreros más pequeños con vestidos largos.

En las calles no se encuentran vehículos, los menonitas se mueven en carretas movidas por caballos . Estas restricciones incluyen el uso de celulares, bombillas eléctricas, televisores, Wi-Fi. Asimismo, no pueden casarse ni tener vínculos con personas que no formen parte de su comunidad, y quien desobedezca esta regla deberá irse.

En esta comunidad, las mujeres se encargan del cuidado del hogar, la costura, la cocina y solo hablan el Bajo Alemán, un idioma que sigue vivo por los menonitas. Por otro lado, los hombres trabajan los campos y la ganadería, solo ellos hablan el idioma del país donde habitan debido a que tienen contacto con los pobladores para comprar o vender productos.

¿Dónde viven los menonitas?

Desde Alemania, los primeros menonitas partieron a Rusia, luego a Canadá y a México. A partir de ese momento se expandieron por toda América Latina, estableciéndose en Paraguay, Bolivia e inclusive Perú, donde fueron acusados recientemente por deforestar hectáreas de bosque en la Amazonía. Los menonitas no tienen patria, emigran si sienten que su autonomía está siendo amenazada.