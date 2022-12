Joven se vuelve viral tras compartir que debe viajar en avioneta para ir al supermercado

Salina Alsworth, de 25 años, se ha hecho mundialmente conocida luego de compartir la travesía que debe de realizar al tomar una avioneta para poder conseguir suministros en el supermercado cada tres meses en Alaska.

La joven, oriunda de Port Alsworth, una pequeña comunidad de apenas 200 residentes , compartió vía TikTok que debe de soportar un vuelo de una hora hasta la tienda de comestibles más cercana, a más de 250 kilómetros de distancia.

De acuerdo al video, Alsworth debe pagar entre 90 centavos a 2,50 dólares por cada libra que transporta a su hogar . Por ello, debe realizar su compras cada tres o cuatro meses, en los que debe cerciorarse en que no le falte nada.

Según le contó al medio Insider, suele armar una lista para sus compras , aunque admitió que suele dar vueltas por todo el supermercado, ya que en algunas ocasiones esto le recuerda cosas que no tenía o podría necesitar.

Sobre qué tipo de alimentos suele comprar, señaló que prefieren adquirir comida enlatada en su mayoría, por el hecho de que les da más tiempo para poder consumirla. En cuestión de alimentos no perecibles, solo obtiene un poco de cada uno. “Si hace mal tiempo, puede pasar hasta una semana antes de que los artículos frescos que compre puedan regresar a casa.” , añadió.

Salina debe acudir cada 3 o 4 meses a realizar sus compras. Foto: Insider/Salina Alsworth

Para que la mayoría de sus compras puedan durar los tres o cuatro meses en los que regresa al supermercado, conserva todo lo que pueda. Por eso empaca cosas como tocino, bagels, leche, queso rallado y fiambres en cajas para congelarlas de inmediato . “Me gusta saber que puedo descongelarlos y disfrutarlos dentro de meses”, comentó.

Para transportar sus alimentos, los clasifica y los envuelve ella misma, dándole prioridad a artículos como los huevos y los plátanos. A menudo, cuando regresa a Port Alsworth, no hay espacio para todo lo que compró en el vuelo, por ello, el resto debe de llegar en otra avioneta, c on la esperanza de que el clima no retrase su reencuentro .