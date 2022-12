Hincha argentino se fue a Qatar sin avisar a su familia y a su jefe: “Amo el fútbol, amo a Messi, y no podía dejar la oportunidad”

Un fanático del fútbol y de la selección de Argentina viajó a Qatar sin avisar a su familia, a su jefe y a sus compañeros del trabajo. Mariano, quien precisamente por esa razón pidió confidencialidad con su apellido y su rostro, consideró que se hubiera arrepentido si no lo hacía. “Amo el fútbol, amo a Messi, y no podía dejar la oportunidad”, declaró al canal TN.

El hincha argentino de 32 años contó que viajó dos veces a Qatar. La primera sí fue con conocimiento de su entorno más cercano y estuvo 11 días para la fase 1. Sabía que era el último Mundial de Lionel Messi y no dudó en ir a alentar junto con su padre y su novia. Después del partido de la selección albiceleste contra Polonia, se regresaron por cuestiones laborales.

En Buenos Aires, Mariano continuó sintonizando la cobertura del Mundial, pero luego del partido contra Países Bajos, el cual se definió por penales, se emocionó totalmente al punto de decidir volver a Qatar. “No aguanté seguir en el país, lejos de esta experiencia, quizá de los últimos partidos de Messi o de ser campeón del mundo al lado de la selección”, manifestó.

A poco del término del partido, Mariano estaba cenando con sus amigos cuando revisó los vuelos y supo que había uno al día siguiente. “Justo por Aerolíneas Argentinas aparecieron cuatro vuelos. Dije: ‘Este es el mío’. Puse una tarjeta y me la rechazaron. Puse otra y la aprobaron. Eran las 2 de la mañana del domingo y el vuelo salía a las 15”, relató al canal.

A todo esto, había un detalle: solo le había avisado a su novia. A la familia recién le contó cuando estaba por entrar al estadio y al equipo de trabajo nunca le comunicó al respecto.

Sin embargo, nada detuvo al hincha de 32 años, porque para él ese Mundial era histórico. Entre risas señaló que no le importó pagar alrededor de 2 millones de pesos. “Con cuánto remordimiento me iba a quedar si no lo vivía en persona”, destacó.