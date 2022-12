¿Es posible reconocer la música favorita de los psicópatas?: un estudio en EE. UU. lo revela

Un grupo de la Universidad de Nueva York, en Estados Unidos, realizó un estudio para saber si es probable identificar el perfil de un psicópata solo por el tipo de música que le gusta.

Para ello, utilizaron la prueba de personalidad Levenson Self-Report. Este instrumento de cribado para las personas con psicopatía es muy aceptado por los especialistas.

Los investigadores reunieron a 200 voluntarios de distintos grupos económicos y étnicos, todos con consentimiento, parte de la ética profesional. El estudio empezaba con hacerles escuchar un playlist de 260 canciones, de las cuales ellos tendrían que seleccionar a sus favoritas. Estas canciones serían comparadas con las puntuaciones en la escala de psicopatía.

Según Pascal Wallisch, autor del estudio y profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de Nueva York, “las conclusiones podrían no ser definitivas, ya que la muestra de población es demasiado pequeña”, declaró al diario The Guardian.

Si bien se trata del primer experimento y aún hay mucho por ajustar, el autor cree que este método es eficaz y seguro para varios aspectos, entre ellos, la seguridad pública, puesto que se podría detectar a los psicópatas y no contratarlos en puestos, como el Ejército, la Policía, y de salud, ya que se necesita empatía.

Aunque el autor no ha querido revelar cuáles fueron las 260 canciones para no influir en las conclusiones de otras investigaciones, reveló a The Guardian que las canciones más escuchadas fueron No Diggity, de Blackstreet, y Lose Yourself, de Eminem.

En contraste, las canciones “que menos gustan a aquellos con menos tendencias psicopáticas fueron My Sharona, de The Knack, y Titanium, de Sia”, compartió Wallisch.

Con ese resultado, queda descartado que los psicópatas solo escuchen música clásica, como se percibe en las películas “La naranja mecánica” o “El silencio de los corderos”. En conclusión, “ No hay una asociación fuerte con un género en particular, solo son preferencias musicales” , aclaró Wallisch.

Antes de finalizar, Pascal cuenta que hay más investigaciones sobre la mente del psicópata. Uno de ellos fue publicado en Personality and Individual Diferences, para detectar no solo a psicópatas, sino también a narcisistas y maquiavélicos. Este es muy similar al realizado por Wallisch, pero con carreras universitarias. Los resultados mostraron que “aquellas mentes cercanas a la psicopatía tendrían una fuerte tendencia a estudiar negocios o economía”.