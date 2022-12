Mujer se tatuó los ojos de colores y ahora está a punto de quedarse ciega: “Fue traumático”

La fascinación de una mujer por parecerse a su influencer australiana favorita no tuvo límites. ¿Qué hizo? Anaya Peterson, una madre de familia, se tatuó de color morado y azul sus dos globos oculares y ahora está a punto de quedarse ciega.

Anaya es una fiel seguidora de la modelo australiana Amber Luke, quien se tatuó los ojos de un azul intenso y se quedó ciega durante tres semanas. A pesar de que Luke recuperó la vista, parece que la mujer de 32 años, podría perder la vista para siempre.

“Solo iba a tatuarme un ojo, porque pensé que, si me quedaba ciega, al menos tendría el otro. Debería haberme quedado con eso”, se lamenta Peterson al sitio Kennedy News. Incluso, su pequeña le advirtió que podría perder la vista y que no estaba de acuerdo con la intervención.

La mujer fue hospitalizada en Belfast, Irlanda del Norte, tras sufrir una posible reacción a la tinta, y ahora corre el riesgo de que se le formen cataratas.

“Ya no tengo una visión 20/20. A la distancia, no puedo ver las características de las caras”, sostuvo. “ Si no tatuara los ojos, no tendría este problema. Incluso hoy me desperté con más volantes en los ojos. Y eso es peligroso ”, reporta The Post.

La reacción alérgica que le produjo la aplicación de la tinta sobre sus ojos. Foto: captura /Tik Tok

PUEDES VER: Pareja le deja a su amiga su casa por 3 años y al regresar encuentran el sitio lleno de basura

Se tatuó los 2 ojos y todo empeoró

Todo comenzó en julio de 2020, cuando Anaya se aplicó tinta azul en el ojo derecho. En ese momento, no tuvo complicaciones serías, más allá de sufrir sequedad en la zona y dolores de cabeza. En diciembre decidió tatuarse el globo ocular izquierdo de color morado.

Sin embargo, en agosto de 2021, su estado de salud empeoró. Se despertó un día con los párpados totalmente hinchados. Acudió al hospital y los doctores le administraron medicamentos intravenosos y le hicieron una biopsia. “Es como si hubiera peleado con Tyson”.

“Fue traumático pasar por eso. Solo recuerdo haber pensado: ‘No volveré a hacer esa m… con el tatuaje del ojo’. Definitivamente no volveré a hacer esa porquería”.

“Estoy un poco recuperada, por fuera, está recuperado. Está justo dentro. Básicamente estoy a punto de quedarme ciega ”, resaltó. “Si pudiera retroceder en el tiempo, me habría hecho un tatuaje de ojo negro y lo habría dejado. Yo hubiera hecho uno negro. Absolutamente”.

Su hija le advirtió que no se tatuara los ojos porque podría perder la vista. Foto: captura / Tik Tok

PUEDES VER: Millonario experto revela su método para ganar grandes sumas en la lotería

Tatuaje no debería provocar la ceguera

Según la influencer australiana Luke, el tatuaje de globo ocular nunca debería provocar la ceguera si se hace correctamente.

“Desafortunadamente, mi tatuador penetró demasiado en mi globo ocular”, le recordó Luke al Daily Star cuando perdió la visión durante 3 semanas. “Si el procedimiento del globo ocular se realizó correctamente, se supone que no debe quedarse ciego en absoluto”.