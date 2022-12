Docente distrae a niños con una canción de Taylor Swift durante una balacera en Guaymas

Eran las 13.00 hora local (20.00 GMT) en la zona turística de Miramar en Guaymas, en México, cuando una docente distrajo a sus alumnos entre 3 y 5 años con “Shake it off”, popular canción de la cantautora americana Taylor Swift, mientras se producía una balacera en las afueras de un kínder.

En el video difundido por las redes sociales de la maestra infantil, puede verse cómo los estudiantes son ubicados debajo de las carpetas mientras ella canta a gritos: “Come on, I can hear you, shake it off, shake it off!”, con el fin de distraerlos de los disparos de sicarios que interceptaron y asaltaron a dos pasajeros. Según los ciudadanos, no es la primera vez que ocurre ese escalofriante suceso en la ciudad.