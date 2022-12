“Preguntaron si era actriz porno”: periodista brasileña denuncia acoso sexual en Qatar

El Mundial Qatar 2022, por muchas razones no relacionadas con el fútbol, será recordado como uno muy diferente a los demás. Uno de los aspectos que más indignación han generado es que, en el país organizador de la Copa del Mundo, las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres.

La periodista brasileña Isabelle Costa compartió un video en redes sociales para contar el indignante momento que vivo en el país.

“No es la primera vez ni la segunda que aquí se me acercan hombres. Pero esta vez se pasó de la raya. Estaba subiendo al metro, en la estación Lusail Stadium, que será la sede del partido de Brasil. Noté que dos hombres se movían, me seguían, me grababan, y, para completar el absurdo, me pararon y me preguntaron si yo era actriz porno”, relató la periodista.

“Vergüenza total, riéndose en mi cara. Estoy cansada de esto. No es la primera vez que grabo sus caras. Salieron corriendo cuando vieron que estaba grabando”, dijo la joven periodista a través de un video subido a sus cuentas de Instagram y de Twitter. En otra publicación increpa a los hombres que la acosaban, quienes escaparon corriendo dentro de una estación del tren.

“No es la primera vez, ¡pero esta se pasó de la raya!, contó la periodista. Foto: @bellexcosta/Twitter

Desde que se anunció que el Mundial de 2022 se llevaría a cabo en Qatar, diversas controversias surgieron, en especial por los derechos humanos. Y no podría esperarse algo distinto si Qatar tiene múltiples denuncias por explotación a los migrantes en la construcción de obras y estadios en el país, cuestionamientos por la posición inferior de las mujeres sobre los hombres y el polémico código penal que castiga la homosexualidad con cárcel.

Qatar es una monarquía absolutista que tiene a los Al Thani como líderes principales y que obedece a la sharia, ley religiosa islámica que dicta los principios sociales, culturales, económicos e incluso de política exterior.

En Qatar, el sistema de la tutela masculina se aplica y niega a las mujeres el derecho de tomar decisiones sobre sus vidas, de acuerdo a un informe de Human Rights Watch, en el cual se concluye que, en el país, las féminas deben conseguir permiso para casarse, estudiar en el extranjero, acceder a becas gubernamentales, viajar al extranjero, recibir atención de salud reproductiva, entre otras actividades.