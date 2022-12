Mujer queda cuadripléjica tras lanzarse de clavado a una piscina

Dana Barret era una atleta de 27 años cuando un descuido le cambió la vida: quedó con las extremidades paralizadas tras calcular mal la profundidad del agua al hacer un clavado en una piscina durante una fiesta en la que participaba. El incidente, ocurrido en junio de 2019, provocó que se rompiera el cuello, señaló el medio Metro.

Luego de lo sucedido, la mujer despertó en un hospital de Nueva York y quedó en shock cuando los especialistas que trataron sus heridas le informaron que había quedado cuadripléjica.

La vida de Danna Barret cambió para siempre. Foto: Courtesy Jennifer Tembe / SWNS

“Recuerdo que me zambullí en la piscina y escuché mi cuello romperse, luego, nada. Me desperté brevemente con mi novio dándome boca a boca, luego no volví a despertar hasta que me intubaron en el hospital dos días después”, indicó Barrett.

“Al principio, pensé que estaba teniendo una pesadilla, como si no pudiera moverme porque me sujetaban, y luego me dijeron lo que había sucedido. Entonces, nadie podía visitarme debido a la COVID-19 y estar sola me deprimió mucho pensando en cómo mi vida sería así para siempre”, admitió al medio.

Una nueva vida

Barrett estuvo casi dos años pasando de hospital en hospital realizando tratamientos terapéuticos que le pudieran permitir a hablar, comer e, incluso, respirar nuevamente con normalidad.

Actualmente, la mujer vive una pequeña casa equipada con lo necesario para tener una vida semi independiente, gracias a una campaña de recaudación organizada en 2020.

“Todavía puedo comer y beber y hablar, tengo mi casa, mi familia y amigos. Incluso, conocí a mi sobrino recién nacido”, contó. “Pero quiero recordarle a la gente lo peligroso que puede ser el buceo”, concluyó.