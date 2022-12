A través de su cuenta de TikTok, Ninoska Rodríguez (@ninoska_lamaestra1) contó que llegó hasta Washington, Estados Unidos, y el hombre con el que se iba a encontrar la rechazó por no parecerse a las fotos que vio en redes sociales.

La mujer de Massachusetts indicó que hablaba desde hace unos meses con el individuo. Tras ello, ambos concretaron un encuentro y su “novio” pagó el pasaje; sin embargo, el cara a cara nunca se dio.

VIDEO: en el registro, la mujer comentó que su supuesto novio la rechazó, ya que no le gustó verla en la vida real

“Para el chico que me pagó el viaje a Washington y después me vio sin filtro; no quiso nada conmigo”, escribió la mujer en la red social. “En realidad, soy culpable por abusar de los filtros. Debió darse la oportunidad de conocerme más a fondo”, se sinceró.

El video publicado cuenta con millones de reproducciones y supera los 134 mil ‘me gusta’. “Lo viajado no te lo quita nadie”, “Se lo perdió, estás hermosa”, “No te desanimes por una persona que no te quiso”, “No entiendo por qué ponen filtro, uno debe quererse tal cual es”, opinaron los internautas al respecto.