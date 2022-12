Mujer sufre robo de su celular y lo encuentra en negocio de venta de teléfonos

La denuncia de una joven en Colombia se ha hecho rápidamente viral al contar cómo su iPhone fue robado y que, al buscarlo por el GPS del móvil, logró encontrarlo en una tienda de celulares.

Camila, la denunciante, relató que el pasado jueves 24 de noviembre sufrió el hurto de su móvil, por lo que dos días después decidió adquirir otro. Al abrir su cuenta de iCloud para traspasar su información en el nuevo dispositivo, se dio con la sorpresa que dos videos habían sido grabados desde el equipo robado un día antes, es decir, cuando ya había ocurrido el asalto.

La joven denunció el hecho vía redes sociales. Foto: captura de Twitter/@camilamendezv_

Al notar que los clips, aparentemente registrados en un local comercial, contaban con la ubicación del GPS, decidió acercarse al sitio que resultó ser un negocio de celulares.

Indignada ante los hechos, Camila decidió cuestionar a los empleados sobre lo sucedido, mostrándole las pruebas halladas. Sin embargo, los vendedores negaron todo, indicándoles que no es la primera vez que llegaban contándoles eso y que la ubicación de su iPhone no era correcta, por lo que no podrían hacer nada.

La joven señaló, que a esta respuesta, se sumó la brindada por el dueño del establecimiento, quien, tras admitir que el lugar del video se trataría de su local, la amenazó con interponer una denuncia por calumnia, ya que ella no podría demostrar que esos clips no los había registrado ella.

La denunciante compartió la cuenta de la tienda en la que estaría su teléfono. Foto: captura de Twitter/@camilamendezv_

La mujer compartió el perfil de la empresa Mac Store Importaciones, lugar donde se encontraría su teléfono robado y alertó a las personas sobre lo acontecido. Algunos usuarios manifestaron que la tienda tiene cuatro cuentas distintas , por lo que podría indicar que los cambian por temas de estafas.

Por su parte, el negocio denunciado emitió un comunicado en el que informan que son calumniados ante un hecho de confusión y que la Policía no halló ningún equipo que le pertenezca a la muchacha hasta el momento.

Asimismo, resaltaron que todos sus equipos son legítimamente originales y que ya viene colaborando con las investigaciones correspondientes, las cuales se encuentran en manos de la Fiscalía.