Detenido queda parapléjico tras darse fuerte golpe mientras era trasladado en patrulla

Randy Cox, un hombre de 36 años, sufrió un accidente dentro de una de las patrullas de la Policía de Estados Unidos en el momento en que era trasladado a una comisaría. Al parecer, se golpeó la cabeza y quedó parapléjico por el fuerte golpe.

Videos de seguridad muestran el accidente que le causó inmovilidad, así como lo que hicieron posteriormente los oficiales Óscar Díaz, Ronald Pressley, Jocelyn Lavandier, Luis Rivera y Betsy Segui, quienes están siendo acusados por trato cruel en segundo grado y por poner en peligro imprudentemente a personas.

VIDEO: los hechos quedaron grabados en cámaras corporales y de seguridad

Según informaron diversos medios, en el camino, el conductor frenó bruscamente y la cabeza de Cox se estrelló contra la puerta. Como llevaba las manos esposadas, no pudo usarlas para disminuir el impacto.

El hombre, detenido el pasado 19 de junio por posesión de armas en el estado de Connecticut, indicó que solicitó ayuda a los policías porque decía que no podía caminar, pero los agentes no le creyeron y no le prestaron atención médica, según informó RT. Posteriormente, lo trasladaron a una celda tras sentarlo en una silla de ruedas.

Ese mismo medio indicó que el ciudadano afroamericano tuvo que ser sometido a varias cirugías para recuperar su columna vertebral, pero sigue sin poder moverse del pecho para abajo.