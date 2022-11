Papa Francisco: mujeres merecen “más lugar en la Iglesia”, pero descarta ordenarlas sacerdotes

El papa Francisco descartó la posibilidad de ordenar a las féminas sacerdotes y, aunque admitió que “hay que dar más lugar a la mujer en la Iglesia”, insistió en que “no es una privación que la mujer no entre en la vida ministerial”, en una entrevista publicada este lunes.

El portal jesuita de Estados Unidos americamagazine.org publicó este lunes una extensa entrevista del papa, en la que hacen un amplio repaso del estado de la Iglesia en Estados Unidos, sin eludir ninguno de los temas más sensibles, como el aborto, los abusos sexuales cometidos por sacerdotes y el papel de las mujeres.

El papa —que hizo la entrevista en español— no se aparta apenas de opiniones anteriores sobre todos estas cuestiones, evitando criticar la ortodoxia católica o el comportamiento concreto de ciertos obispos o diócesis.

En respuesta a una pregunta sobre las féminas “dolidas porque no pueden ser ordenadas sacerdotes”, el pontífice lo reduce a un problema teológico: aquí confluyen el “principio petrino, que es el de la ministerialidad”, y el “principio mariano, el de la mujer en la Iglesia” , y afirma que “en nuestra catequesis hemos fallado mucho en explicar estas cosas”.

Subraya que el hecho de “que la mujer no entre en la vida ministerial no es una privación, no. Tu lugar es aquello que es mucho más importante y eso es lo que nosotros no hemos desarrollado todavía”.

El feto “es un ser humano”

Con respecto al aborto, se muestra tajantemente contrario: el feto —dice— “es un ser humano vivo. No digo una persona, porque se discute eso, pero un ser humano (...) ¿Es justo eliminar un ser humano para resolver un problema? ¿Es justo alquilar un sicario para resolver un problema?”.

Francisco lamenta que “un problema como este, que es un crimen, adquiere una intensidad fuertemente política”, algo que interpreta porque “falta pastoralidad en el modo de abordar este problema”.

Denuncias de abusos sexuales

Los entrevistadores preguntaron con insistencia sobre la respuesta de la Iglesia al tema de los abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes.

“La Iglesia hizo una opción: no cubrir, y de ahí se fue progresando a través de procesos judiciales (...) Cuando la gente honesta ve cómo la Iglesia se hace cargo de esta monstruosidad, ve que una cosa es la Iglesia y otra son los abusadores que están dentro y que son castigados por la misma Iglesia”, dijo.

Y si bien vuelve a ser interrogado por los casos casi inexistentes de obispos procesados, se limita a contestar que “ahí hay que ir con la transparencia igual”.

Con información de EFE