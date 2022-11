Mujer descubre que estuvo enviando su lista de mercado en lugar de su currículum durante años

Damaris Renovato, una joven de México, quien se encontraba frustrada al no ser llamada por ninguno de los trabajos a los que postulaba, decidió revisar su hoja de vida que enviaba. Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando descubrió que el archivo que remitió durante 2 años, se trataba nada menos que su lista del mercado.

Ha sido mediante redes sociales que la peculiar historia de Dámaris se ha hecho viral, quien en un post de Facebook compartido por ella misma, narró cómo decidió corregir que se podría encontrar mal en los correos que enviaba a las empresas en búsqueda de empleo, cuando descubrió una vieja lista que compras en lugar de su currículum.

“Resulta que hace 2 años siempre estaba enviando mi CV, pero yo decía ‘Achis por qué nadie me llama y nunca me respondieron NADA’. Hoy me doy cuenta de que el archivo de Word que estuve enviado por 2 años es una lista del super ”, relata en su publicación junto a fotografías de dicha lista de compras.

La publicación de la joven, ya traspasó las 8.000 reacciones y los 3.000 comentarios. Foto: captura de Facebook

Es así que en lugar de compartir sus aptitudes con los reclutadores, Renovato estuvo compartiendo un archivo con el cual debía recordar comprar un kilo de tortillas, salchicha, aguacate, cebolla, papaya y chile.

En entrevista con Radio W, Damaris Renovato declaró que el error lo cometió con un aproximado de 22 empresa. “En ese momento yo estaba estudiando y quería algo que se acomodara a mis estudios y a mis horarios, buscaba trabajo de secretaria”, contó.

No obstante, este problema no fue un impedimento para su futuro laboral, ya que actualmente cuenta con un trabajo. “Actualmente, trabajo y no tuve problemas para que me recibieran mi hoja de vida, pero me dio mucha pena cuando me di cuenta de que estaba enviando la lista del supermercado”.

La publicación, que ya traspasó las 8.000 reacciones y los 3.000 comentarios, ha servido para que muchos de los usuarios revisen sus propios currículums, como han indicado. Algunos, incluso, resaltaron que en todo ese tiempo ninguna de las empresas le haya señalado el error de la joven, quien de seguro pensara 2 veces lo que envía por correo electrónico.