“Fui humillada”: modelo de talla grande acusa a aerolínea de no dejarla viajar por su peso

Una modelo brasileña de talla grande denunció a la aerolínea Qatar Airways en el Líbano que le impidió subirse a un avión por ser “demasiado gorda”. El incidente ocurrió el martes, cuando Juliana Nehme iba a tomar una conexión a Doha rumbo a Brasil.

La mujer, de 38 años, que se encontraba de vacaciones con su madre, su hermana y su sobrino en el Líbano, fueron impedidos de viajar a Brasil luego de que un miembro del personal de la aerolínea Qatar Airways le dijera que tenía que comprar un asiento en primera clase para abordar el vuelo.

“La trabajadora me dijo que no puedo abordar porque soy demasiado gorda” , confirmó la modelo en el video que compartió en sus redes sociales.

Juliana muy consternada contó que había pagado cerca de 1.000 dólares por el pasaje de clase turista; sin embargo, al tener que cambiarlo iba a tener que desembolsar unos 3.000 dólares para “ajustar el asiento”.

“Después de horas de rogar, me devolvieron todas las maletas que ya habían facturado alegando que tendría que comprar clase ejecutiva o no viajaría. Me están negando el derecho a viajar (…) Estoy desesperada, ayúdenme, no quieren que me embarque por gorda”, agregó la joven.

Nehme también recalcó que llegó a Líbano con un pasaje en clase turista de la aerolínea Air France y no tuvo problemas. “¡Qué vergüenza que una empresa como Qatar Airways permita este tipo de discriminación contra las personas! ¡Estoy gorda, pero soy como todos los demás!” , se quejó.

Por el momento, la influencer permanece en el Líbano con su mamá mientras que su hermana volvió a Sao Paulo con su hijo. “Estoy atrapada en el Líbano. Querían que mi madre se fuera y me dejara sola aquí en el Líbano. Pero no hablo inglés ni árabe. Ella lo rechazó”, explicó.

“¡Estoy gastando dinero en hotel y taxi que no necesitaba! No puedo darme el lujo de quedarme más tiempo. Y me dijeron que tengo que pagar otra tarifa para mi madre y subir la mía a ejecutiva. ¡Pero nadie quería decírmelo! ¡Fui extremadamente humillada frente a toda la gente en el aeropuerto! ¡Todo porque soy gorda!”, finalizó.

Aerolínea Qatar Airways responde

Tras hacerse viral el indignante caso, un portavoz de la aerolínea Qatar Airways le dijo a Daily Mail que “el pasajero ha sido reservado en un vuelo esta noche desde el Líbano”.

Según la empresa Smarter Travel, las políticas de obesidad de las aerolíneas se diferencian en grado y detalle, pero tienen como principal medida que, si el pasajero no alcanza en un asiento con un cinturón de seguridad extensible, se le cobrarán 2 asientos o se le sacará del avión.