Hombre que tiene 12 esposas y más de 100 hijos pide ayuda para mantener a su familia

Mzee Musa Hasahya, un hombre residente en Bugisa, Uganda, señala que se encuentra orgulloso de su numerosa familia compuesta por sus 12 esposas y 105 hijos ; sin embargo, ahora debe recurrir a la ayuda del gobierno para mantener de ellos, debido a los problemas económicos que afectan a su país.

Hasahya, de 65 años, fue un político y exitoso empresario, quien, gracias a su fortuna, pudo tener una vida austera junto a su numerosa familia. Pero la situación ahora es otra, ya que se encuentra en bancarrota tras la caída de su negocio ganadero, por lo que algunas de sus esposas lo han dejado.

Mzee Musa Hasahya brindó una entrevista al medio Monitor, donde presentó a toda su familia. Foto: Monitor.

Fue en 1971 cuando Musa, de entonces 16 años, dejó el colegio para casarse por primera vez. “Me casé con mi segunda esposa y pagué tres vacas, cuatro cabras y una multa de 15.000 chelines. Más tarde me casé con una tercera esposa y pague la dote de tres vacas, cuatro cabras y 15.000 chelines”, señaló en entrevista al medio Monitor.

Para el hombre, la idea de contar con una sola mujer es ridícula, por lo que poco a poco llegó a contraer nupcias con su esposa número 12.

Hanifa Hasahya, primera esposa de Musa, asegura que su marido se ocupa de sus necesidades y ama a todos los por igual. En ese sentido, sostiene que la convivencia familiar es buena, ya que cocinan, comen, trabajan y duermen juntos bajo el mismo techo.

Mzee Musa Hasahya brindó una entrevista al medio Monitor, donde presentó su gran casa. Foto: Monitor.

Amina Nahiranda, una hija de 20 años, y quien ya está casada, indica que su padre las educó bien. “Crecimos como niños disciplinados. Aunque no tenía mucho dinero, nadie pasó hambre”.

La familia habita una granja autogestionada de 160 hectáreas, en la que se comparten las tareas de limpieza, cosecha, cocina y el cuidado de los niños. Sin embargo, algunos de sus hijos ya han formado sus propias familias en torno a la casa principal, por lo que ahora tiene unos 568 nietos.