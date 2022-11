“Nos quedamos calvas y sin el dinero”: estafan a 32 mujeres con la venta de su cabello

Al menos 32 mujeres han sido estafadas por una persona que les ofreció hasta 9.000 dólares a cambio de sus largas cabelleras. Desde hace un mes, las víctimas que quedaron sin un cabello denuncian la estafa sufrida en el municipio de Andalucía, España.

“Nos quedamos prácticamente calvas y sin el dinero prometido”, relataron algunas de las afectadas. Según el reporte policial, la persona que les ofreció comprarles su cabello sería de Pasto.

Era una mujer que supuestamente trabajaba con una famosa firma europea y que pagaba en dólares por el cabello. Fue así que 32 mujeres se interesaron por la oferta y aceptaron la propuesta luego de enterarse de que a una persona le pagaron por su cabello.

“Nos dijo que en Europa estaban pagando muy bien por el cabello para hacer pelucas y que nos consignaba en unos días por Western Union. A mí me mandó un código por WhatsApp de la consignación, pero no me llegó nada”, dijo una mujer estafada.

La Policía de España también indaga un mercado clandestino de pelucas para ocultar droga ilícita en equipajes y sacarla del país en aeropuertos. Foto: El Tiempo

Sin embargo, lo que sorprende del caso es que la presunta estafadora les devolvió su cabello a las víctimas porque no había podido hacer el negocio con la firma europea. Desde entonces, no se sabe del paradero de la mujer.

Dentro de las víctimas “hay una madre gestante, hay otra señara que tiene su hija con discapacidad; se aprovechó de nuestras necesidades”, sostuvo una mujer afectada. Cabe resaltar que el cabello fue entregado en pésimas condiciones y ya no pueden venderlo o donarlo.

La Policía se encuentra en la búsqueda de la mujer que prometió el dinero a las víctimas a cambio de su cabello. Foto: AFP