La pelota comenzó a rodar. Las grandes estrellas del fútbol mundial han llegado a Qatar, las calles del país se han llenado de color e hinchas, los estadios son igual de esplendorosos que los rascacielos que rodean Doha, la capital, pero nada ha podido detener las críticas y cuestionamientos que deslucen la mayor cita futbolística de la FIFA.

Es un mundial diferente en muchos sentidos. Comenzando por la distancia —Qatar ocupa la península arábiga, al oeste de Asia— y la cultura, que supone todo un shock para los occidentales, aunque quizá la diferencia más grande se genera con la religión, la sharía y las prohibiciones para los turistas.

¿Qué es la sharía?

Qatar es un país regido por el islam, religión de cerca del 80% de la población y la sharía es una ley religiosa inspirada en el Corán y la Sunna. En árabe significa “el camino claro hacia el agua” y la creencia popular refiere a que conduce a la “a la salvación”.

La sharía en su conjunto es un código de conducta que determina la gran mayoría de los aspectos de la vida de los musulmanes, define lo permitido y lo prohibido, la moral, los cultos y el bien del mal.

Según señala Amnistía Internacional, la sharía, además de deberes, contempla “castigos terribles como la lapidación, los latigazos y las amputaciones“. Asimismo, la organización señala que históricamente se ha utilizado para “propósitos extremistas“ debido a que dejan “un espacio a la interpretación“.

¿Cómo afecta la ley islámica a los turistas?

Comunidad LGBTIQ+

Una de las más grandes controversias que ha generado la organización del Mundial Qatar 2022 es el hostigamiento a los miembros de la comunidad LGBTIQ+.

El código penal del país castiga las relaciones sexuales consentidas entre hombres mayores de 16 años con 7 años de cárcel (artículo 285). El documento también establece penas de 1 a 3 años para cualquier varón que incite a otro a “cometer un acto de sodomía o inmoralidad” (artículo 296).

El Gobierno qatarí ha asegurado que los miembros de la comunidad LGBTIQ+ que viajen al Mundial no serán sancionados ni tendrán problemas legales siempre que acaten las reglas establecidas en espacios públicos.

“ Las demostraciones públicas de afecto están mal vistas y esto se aplica a todos (...). Qatar y los países vecinos son más modestos y conservadores. Esto es lo que pedimos a los aficionados que respeten. Estamos seguros de que lo harán. Así como respetamos las diferentes culturas, esperamos que sean respetadas”, dijo Nasser Al-Khater, CEO del Mundial de Qatar 2022, hace unas semanas, lo que desató la polémica.

Código de vestimenta

Qatar es un país conservador, donde un grupo no menor de mujeres y hombres siguen un código de vestimenta. Por ello, se recomienda a los turistas evitar el uso de prendas transparentes o dejar al descubierto la piel.

No se suele usar shorts o camisas sin mangas y, según el periódico The Independent de Reino Unido, es posible que se niegue la entrada a algunos edificios si no se cumplen los estándares.

No habrá bebidas alcohólicas

La venta de bebidas alcohólicas está limitada en los ocho estadios sede del Mundial Qatar 2022. Así lo anunció en un inesperado comunicado la FIFA: “Tras las conversaciones mantenidas entre las autoridades del país organizador y la FIFA, se ha tomado la decisión de centrar la venta de bebidas alcohólicas en el FIFA Fan Festival, otros lugares de encuentro de los hinchas y los locales que dispongan de licencia para ello, y eliminar los puntos de venta de cerveza del perímetro de los estadios de la Copa Mundial”.

La ley islámica restringe el consumo del alcohol y el Código Penal castiga estar en estado de ebriedad en la calles con penas de 6 meses de prisión y multas de más de 800 dólares.

Durante el partido de Qatar vs. Ecuador en todo el estadio resonó: “Queremos cerveza, queremos cerveza”, en claro rechazo a las restricciones del país en uno de los mundiales más polémicos y que no será recordado específicamente por el fútbol.