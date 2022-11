Conductor atropella a 9 amigos y mata a una de las jóvenes tras realizar peligrosa maniobra

Una mujer murió y otro joven resultó herido luego de que un grupo de amigos fuera atropellado por un automovilista, quien realizó una peligrosa maniobra y se subió a una vereda en la localidad de Laferrere, en Argentina.

El accidente ocurrió cuando nueve personas continuaban festejando en la calle el cumpleaños de una joven de 17 años, quien finalmente perdió la vida. El conductor quedó detenido por homicidio y conducta temeraria.

Según el reporte policial, unos individuos (incluyendo al conductor del auto) vieron que los amigos tenían bebidas y se acercaron a pedir que les compartan. Sin embargo, cuando estos comenzaron a consumir drogas, el grupo en el que estaba la muchacha optó por alejarse.

Minutos después, el conductor del vehículo se subió a su Volkswagen color gris, salió a toda velocidad y realizó una curva abierta, que hizo que el auto atravesara toda la calle, se subiera a la vereda e impactara contra el grupo de jóvenes.

Los atropelló a casi todos, pues la mayoría se encontraba de espaldas y no alcanzó a ver qué pasaba. Inmediatamente, varios de los accidentados salieron a buscar al auto, que intentó fugarse, pero por un desperfecto mecánico, quedó detenido .

“No sabemos qué pensó. Estábamos de espalda por irnos nosotros, no entendimos qué pasó”, contó una de las amigas de la víctima.

“Entendemos que fue a propósito. Nos vio, se reía y no frenó. A mi cuñado le pasó por encima. Corrimos, mi cuñado no sentía las piernas. El auto volvió a bajar a la vereda y un grupo de chicos nos ayudó para que no se vaya”, agregó.

Además de la muerte de la joven de 17 años, otro de los amigos resultó gravemente herido. De acuerdo con el medio TN, la Policía investiga si el carro en cuestión es robado.