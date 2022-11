Mujer casi pierde la pierna por exceso de ejercicio: “Sentí que no podía moverme”

La actividad física trae muchos beneficios para quien lo practica; sin embargo, excederse puede traer consecuencias negativas para el cuerpo. Eso le sucedió a Kaelyn Franco, de 23 años, quien desde muy joven practicaba ejercicios, hasta que todo cambió.

La joven se encontraba en excelente condición física, pese a ello desarrolló una rabdomiólisis, condición que deja secuelas para toda la vida, incluso quien lo sufre puede perder la vida.

Desde su cuenta de Instagram, Kaelyn contó la experiencia del trágico 15 de septiembre de 2021, luego de que concluyera una clase de spinning.

La joven había tenido una jornada de entrenamiento intenso, posteriormente, empezó a notar debilidad en las piernas, no resistía estar de pie, lloraba de dolor, por lo que decidió ir al hospital Wellesley, situado en Newton, Massachusetts, en Washington Street.

“Al ser alguien que ha practicado deportes toda mi vida, me pareció muy extraño que mis piernas se doblaran inmediatamente cuando me bajé de la bicicleta. Sentí que no podía moverme. Mis primos se reían de mí, pero sabían que algo estaba mal” , narró la mujer.

“Estuve hospitalizada por rabdomiólisis. En mi nivel más alto, mis niveles de Creatina quinasa (CK) fueron 259.000 (el rango normal es entre 33-211 U/L) —revela Franco—. Los médicos dijeron que no habían visto tales niveles antes. No podía caminar ni moverme y tuve que ponerme un catéter”.

“Tuve que hacerme una cirugía de emergencia para salvar mi pierna y mi vida —asegura Franco—. Mi rabdomiólisis se convirtió en síndrome compartimento agudo y los médicos tuvieron que entrar y quitar el músculo que se estaba rompiendo en mi torrente sanguíneo”.

La enfermedad se da cuando los tejidos dañados de los músculos sobre ejercitados se filtran en la sangre. Esto ocasiona un dolor severo y afecta a los riñones, y puede causar discapacidad permanente o la muerte.

Luego de año y medio, y de un largo periodo sin poder caminar, usar el baño por cuenta propia, conducir o trabajar, gracias a su esfuerzo todo mejoró y logró volver a caminar.

“Todo cambió cuando daba pequeños pasos cada día para trabajar en mi progreso —dice Franco—. Un día pude volver a dar pequeños pasos, al siguiente pude conducir de nuevo, ahora soy capaz de correr, y en bicicleta, y veo progreso todos los días. Lágrimas, paciencia, dedicación, consistencia y gratitud, todo vino a motivarme para hacerlo mejor, para sentirme mejor”.