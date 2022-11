Ejecutan a Stephen Barbee, el hombre que asesinó a su exnovia embarazada y a su hijo de 7 años

La Justicia de Texas, en Estados Unidos, ejecutó el último miércoles a Stephen Barbee, un recluso de 55 años que en 2005 asesinó a su exnovia embarazada y a su hijo de 7 años.

Barbee recibió una inyección letal en la penitenciaría estatal de Huntsville. Fue declarado muerto a las 7.35 p. m., 26 minutos después de que una dosis de pentobarbital comenzara a fluir en su cuerpo.

PUEDES VER: Hombre que bailaba sobre un tráiler en movimiento muere al chocar contra un puente

En 2005, había sido condenado a muerte por el asesinato de Lisa Underwood, de 34 años, y su hijo Jayden. Ambos fueron asfixiados en su casa en Fort Worth. La Policía halló sus cuerpos enterrados en una tumba poco profunda en el condado de Denton.

Los fiscales dijeron que Barbee mató a su exnovia y a su hijo porque no quería que su esposa supiera que Underwood estaba embarazada de 7 meses, presumiblemente de él. La evidencia de ADN reveló que Barbee no era el padre.

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el miércoles una apelación de los abogados de Barbee para detener la ejecución con el argumento de que se estaban violando sus derechos religiosos al no otorgarle un asesor espiritual que lo acompañe en la cámara de ejecución.

En su declaración final, Barbee habló sobre su fe en Dios y esperaba que este no fuera un momento triste para su familia y amigos. No mencionó a Underwood ni a su hijo y no miró en dirección a la familia y los amigos de sus víctimas, quienes observaban desde una sala de observación y se abrazaron durante la ejecución.

“Estoy listo, alcaide. Envíame a casa”, dijo Barbee, mientras lloraba. “Solo quiero que todos tengan paz en sus corazones”, añadió.