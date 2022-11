Mujer quemó y mató al hombre que violó a su hija después de que este se burlara de ella

Corría el año 2005 cuando María del Carmen García fue sorprendida en la parada del autobús por el hombre que violó a su hija en 1998, quien aquel día salió a la calle gracias a un permiso penitenciario. El sujeto le dijo: “Buenos días, señora, ¿cómo está su hija?”.

Ante esta provocación, la mujer lo siguió al bar donde se dirigía el hombre, identificado como Antonio Cosme, a quien le roció gasolina por encima de la cabeza mientras le gritaba “para que no me olvides”. Tras ello le tiró un fósforo y vio cómo el hombre empezó a arder en llamas.

María huyó del bar, siendo detenida esa misma noche en las inmediaciones del Puerto de Alicante, España. Al aparecer la mujer estaba tan desorientada, que la Policía no pudo tomar su declaración sobre lo sucedido.

‘La Madre Justiciera’ fue sentenciada a cinco años y medio de prisión por quemar al violador de su hija. Foto: EFE

Antonio Cosme, también conocido como ‘El Pincelito’, murió cinco días después en el Hospital La Fe de Valencia, debido a la gravedad de sus quemaduras que afectaron el 60 por ciento de su cuerpo.

Tras un largo juicio, ‘La Madre Justiciera’ fue sentenciada en el 2014 a cinco años y medio de prisión, al entender que el trastorno mental “tuvo una especial trascendencia en la comisión de los hechos”. El fallo judicial también resaltó que la condición psicológica de María son derivados de la violación de la que fue víctima su hija, la cual activó el impulso de venganza.

“No volvería a hacerlo, porque no merece la pena pasarlo tan mal como lo hemos pasado todos desde entonces. Pero, es que además, yo no tenía intención de matarlo, y todo fue como una película, no era realmente consciente de lo que hacía”, contó la mujer.

‘La Madre Justiciera’ fue puesta en libertad en el año 2018 y desde entonces ha llevado una vida fuera del foco público.