¿Qué pasaría si los misiles caídos en Polonia son de origen ruso, según los artículos 4 y 5 de la OTAN?

La caída de dos misiles en las secadoras de grano en Przewodow, Polonia, muy cerca de la frontera con Ucrania, han generado enorme tensión en la zona de conflicto. El efecto causado por el impacto es de dos personas fallecidas.

Si bien desde la OTAN no ha existido una respuesta, hasta el momento se sabe que el Gobierno de Polonia no ha confirmado que se trató de misiles de fabricación rusa. “De momento no tenemos una prueba inequívoca de quién disparó el misil, una investigación está en marcha. Era muy probablemente de fabricación rusa”, declaró el mandatario polaco en horas recientes.

Sin embargo, en caso de hallar a Rusia responsable de este ataque, la OTAN podría emplear los artículos 4 y 5, y estimar este ataque a Polonia como una afrenta a los países miembros de la Organización , por consiguiente.

¿Qué dicen los artículos 4 y 5 de la OTAN?

El artículo 4 del Tratado de Washington, por el que se conforma la OTAN cuatro años después de que acabara la Segunda Guerra Mundial, dice que “las Partes (estados firmantes) se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las Partes fuese amenazada”.

El artículo 5 hace referencia a la respuesta que habría si se da una amenaza. De acuerdo a esta norma, “un ataque armado contra una o contra varias” de las naciones miembros de la OTAN, acaecido en Europa o en América del Norte, se considerará como ataque dirigido contra todas.

“Si tal ataque se produce, cada una de ellas, en ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva, reconocido por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, asistirá a la Parte o Partes así atacadas, adoptando seguidamente, individualmente y de acuerdo con las otras Partes, las medidas que juzgue necesarias, incluso el empleo de la fuerza armada, para restablecer y mantener la seguridad en la región del Atlántico Norte”, proclama el mencionado artículo.

De ese modo, de confirmarse que el ataque a Polonia fue de autoría rusa, los países miembros de la OTAN podrían dar inicio a un ataque militar, utilizando sus fuerzas armadas contra Rusia.