Michelle Obama elogia gestión de Joe Biden, pero no aclara si apoyará su reelección

A pesar de creer que Joe Biden viene realizando un trabajo increíble en medio de circunstancias difíciles, la ex primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, no logró responder si apoyaría a Biden para una eventual reelección en los comicios presidenciales del 2024.

Este hecho ocurrió mientras la abogada brindaba una entrevista a la cadena ABC, cuando la periodista sorprendió a Obama al preguntarle si apoyaria una eventual reelección. “Yo… tendré que ver. La razón por la que no hablo de eso es porque sé lo que se siente estar del otro lado, y creo que es una decisión personal que él y su familia tienen que tomar”, señaló tras un breve silencio.

Michelle Obama dudó al responder si apoyará una relección de Joe Biden

“Probablemente, si no hubiera pasado por eso, me sentiría más arrogante al opinar al respecto, pero sé que es una decisión personal, y no quiero ser una de las millones de personas que opinan sobre lo que él debería hacer”, añadió la ex primera dama.

Según el medio The Economic Times, el presidente Joe Biden declaró en septiembre de este año que era demasiado pronto para decidir si volvería a postularse, dejando la puerta abierta a no buscar otro mandato. Sin embargo, en octubre afirmó no haber tomado una decisión formal, pero que tiene la intención de hacerlo.

PUEDES VER: Avión cambia de trayectoria en Francia después de que pasajero agrediera sexualmente a azafata

Es importante precisar que estas declaraciones se dan después de saberse que más de la mitad de los votantes del Partido Demócrata piensan que el presidente Biden no debería buscar la reelección en el 2024 y señalan que buscan un cambio en el partido, según una encuesta de USA Today/Ipsos.

Por su parte, Michelle Obama suele ser presentada como una posible candidata presidencial para el partido de los demócratas, aunque ella misma ha negado en incontadas ocasiones esa posibilidad de sumarse de lleno a la política.