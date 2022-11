El menor que mató a su bisabuela para robarle dinero en complicidad con su mejor amigo

Un adolescente de 14 años, en complicidad con su mejor amigo, terminó con la vida de su bisabuela para robarle su dinero y pertenencias de valor. El caso se convirtió en uno de los crímenes más sanguinarios que se hayan cometido en el estado de Wisconsin, en Estados Unidos.

Todo empezó el 17 de septiembre de 2012, cuando Antonio Barbeau se alió con su conocido, identificado como Nathan Paape, para matar a Bárbara Olson, de 78 años. De acuerdo al expediente del caso, Antonio le pidió a su madre que lo llevara a visitar a su bisabuela junto con su amigo.

La progenitora del menor jamás imaginó que estaba llevando a los asesinos de la anciana. Tampoco se dio cuenta de que los jóvenes trasladaban en sus mochilas objetos contundentes para cometer el escalofriante crimen.

Momentos después de que la madre dejara a los adolescentes al frente de la vivienda de la adulta mayor, el macabro plan comenzó. Al principio, los adolescentes trataron de entrar al domicilio por la cochera; no obstante, fueron descubiertos por la septuagenaria.

La bisabuela los invitó a pasar al interior del inmueble, pero en el momento en que la mujer les dio la espalda, los menores no dudaron en atacarla con las armas que portaban para cometer el homicidio.

Luego procedieron a mover el cuerpo de la mujer hacia el garaje de la propiedad y se llevaron su auto. Solo hallaron 155 dólares entre las pertenencias de la víctima.

Según las investigaciones, los atacantes abandonaron el vehículo con unas joyas de la abuela adentro, con el propósito de que alguien lo robara y así las autoridades los responsabilizaran de todo lo ocurrido.

Sin embargo, la estrategia no los libraría de las consecuencias. Posteriormente, el 12 de agosto de 2013, Barbeau fue sentenciado a cadena perpetua por el crimen de su bisabuela. Pese a las pruebas contundentes en su contra, el adolescente se declaró inocente.

“Sé que no muestro mis emociones. Yo mismo no estoy seguro de por qué, pero eso no significa que no lo haga... Le quité (la vida) a la madre, abuela, hermana, amiga de alguien. No tenía derecho a hacerlo. Debido a esta acción que decidí tomar, arruiné tantas vidas”, manifestó en la corte.

Cabe mencionar que, Barbeau será elegible para libertad condicional en 2048, cuando tenga 50 años, según recogió la cadena estadounidense Fox 6.