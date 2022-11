Ganó 10 millones de euros en la lotería y ahora busca una esposa: “Solo quiero enamorarme”

Un hombre que se convirtió en millonario de la noche a la mañana en Alemania reconoció que todavía no puede ser completamente feliz debido a que no encuentra a una mujer para casarse. “Solo quiero enamorarme” , dijo el ganador de la exorbitante suma de 10 millones de euros.

Kursat Yildirim, un alemán de 41 años, renunció a su trabajo en una fábrica de aceros de Dortmund el pasado 24 de septiembre tras enterarse que había ganado la lotería. Con la millonaria fortuna cambió su grúa por un Ferrari 448 Pista de 376.000 euros, un Porsche Turbo S Cabriolet de 249.000 euros, un reloj de lujo y un local nocturno.

Pese a los millones, el también hijo de inmigrantes siente que su felicidad no está completa porque todavía no ha encontrado al amor de su vida. “Por favor, señale en su historia que todavía estoy soltero. Puede ser rubia o morena, no me importa, solo quiero enamorarme”, sostuvo.

Kursat renunció a su trabajo en una fábrica de aceros de Dortmund el pasado 24 de septiembre tras enterarse de que había ganado la lotería. Foto: Instagram

En cuanto a los requisitos que busca en una mujer, Kursat sostuvo que debe ser alguien “a la que le encante viajar y que esté lista para formar una familia. (…) Necesito una mujer en la que pueda confiar sin importar lo que pase ”, insistió.

Él está convencido de que su riqueza no tendrá ningún impacto negativo en la búsqueda de la que será su futura esposa. Se ha preparado para aquellas que intenten aprovecharse. “Puedo cuidarme muy bien. He tomado precauciones. El dinero está en buenas manos”, añadió.

Cabe señalar que presuntamente este sujeto cuenta con antecedentes de violencia física.

También aseguró al diario Bild que no se convertirá en un hombre arrogante, por eso, ni bien recibió el premio, lo compartió con su familia. “Créeme, nunca olvidaré de dónde vengo. Soy de clase trabajadora, nunca me convertiré en una persona arrogante. Lo mejor del premio es que puedes hacer feliz a tanta gente. Inmediatamente transferí dinero a mis padres y mis hermanos”.

Desde que hizo público premio en las redes sociales, Kursat no ha dejado de recibir mensajes. “De repente todo el mundo es tu amigo. Personas de las que no he tenido noticias desde hace mucho tiempo están llamando para pedir dinero de inmediato”, aseguró.

El actual millonario también expresó su deseo de viajar a África para “cavar pozos y darles regales a los niños más necesitados”, finalizó.