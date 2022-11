KFC se disculpa con clientes alemanes por lanzar promoción en conmemoración de la Noche de los Cristales Rotos

Indignación ha causado en Alemania una polémica promoción lanzada por la cadena de comida rápida Kentucky Fried Chicken (KFC), quien el último miércoles envió a sus usuarios a través de su aplicación una promoción que los invitaba a conmemorar la Noche de los Cristales Rotos.

Según CNN, después de emitida la promoción, la empresa envió otro aviso disculpándose por lo sucedido y señaló que se había tratado de un “error”. Tras ello, emitió un comunicado a los medios, en el cual se disculparon y señalaron que la notificación enviada contenía un “mensaje no planificado, insensible e inaceptable”.

Asimismo, indicaron que el problema se habría originado debido al sistema semiautomatizado que la empresa usa para la creación de contenido, pues los vincula a calendarios que incluyen la conmemoración de fechas importantes.

La denuncia fue hecha por usuarios de KFC en Alemania, quienes compartieron vía redes sociales la notificación que llegó a sus teléfonos, a quienes se les ofrecía crujientes piezas de pollo con queso.

"No, no quiero queso tierno con mi pollo crocante puesto #9november", es lo que se lee en esta publicación de un usuario. Foto: Twitter/@djlevinsky

“En esta etapa, nuestro proceso de revisión interna no fue seguido adecuadamente, lo que resultó en que se compartiera una notificación no aprobada”, explicó la empresa de comida rápida mediante un comunicado. Agregaron que por el momento se han suspendido las comunicaciones a través de su app mientras examinan sus “procesos actuales” y garantizan que “un incidente similar no vuelva a ocurrir”.

“Entendemos y respetamos la gravedad y la historia de este día, y seguimos comprometidos con la igualdad, inclusión y pertenencia de todos”, finalizó KFC en su comunicado.

La Noche de los Cristales Rotos o La Kristallnacht fue una violenta agresión cometida por el régimen nazi contra las comunidades, sinagogas y negocios judíos en Alemania y Austria ocurrido en noviembre de 1938. Este hecho ocasionó la muerte de más de 90 personas y es considerado como el inicio del Holocausto.