Trabajaba hasta 18 horas para pagar cuentas y ahora gana más de US$ 20.000 al mes en OnlyFans

Una joven de 25 años, que trabajaba en un restaurante de comida rápida y ganaba un sueldo que solo le alcanzaba para pagar las cuentas, reveló que ahora gana 17.000 libras esterlinas (equivalente a 20.200 dólares) tras incursionar en OnlyFans.

Se trata de Christine Bright, quien se unió a la plataforma de contenido para adultos en 2021 y hasta la fecha ha alcanzado la cifra de 313.000 dólares, según recogió el portal The Sun.

Tras haber trabajado durante años en un restaurante de hamburguesas, la mujer ha facturado suficiente dinero como para jubilarse a los 40 años, detalló el medio británico.

Bright se mudó a Turquía a los 16 años, donde ganaba un salario reducido en un establecimiento gastronómico, con días laborales que podían extenderse hasta las 18 horas. Según contó, su salario solo le alcanzaba para pagar del alquiler de su cuarto y sobrevivir con alimentos de bajo costo.

En diálogo con DailyStar, Christine declaró: “Mi apartamento en ese entonces era pequeño, todo era viejo, el sofá estaba roto. Mis vecinos maldecían constantemente, y yo sabía hasta cuando alguien tiraba de la cadena del inodoro en el piso de arriba. Mi vida era miserable: solo trabajo, casa, facturas”.

Después de vivir varios años así, intentó un algo diferente. En marzo del 2021 se topó con la página OnlyFans y tras hacer averiguar cómo funciona, decidió que le daría una oportunidad. Días después ya estaba publicando imágenes subidas de tono en la popular plataforma.

Admitió que al principio su madre no lo tomó de la mejor manera. “Fue muy difícil con mamá. Naturalmente, ella realmente no sabía y no entendía qué tipo de plataforma era y para qué estaba recibiendo dinero”, señaló.