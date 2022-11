Mujer va al médico creyendo que tiene apendicitis, pero da a luz a su bebé de emergencia

Una estudiante estadounidense se enteró de que había estado embarazada en los momentos previos de dar a luz a su bebé. Ella fue al médico pensando que sus cólicos se debían a una apendicitis, pero en realidad estaba en plena labor de parto.

La joven universitaria Kayla Simpson, de 21 años, se encontraba disfrutando de una fiesta con sus amigos cuando sintió un intenso dolor abdominal, que le impidió seguir con el festejo y por lo que tuvo que ser llevada de emergencia al hospital.

Debido a los intensos e insoportables dolores que sufría la joven, los médicos le realizaron una ecografía para comprobar si se trataba de una apendicitis. Pero, sorprendentemente, la radiografía evidenció un bebé dentro de su vientre.

La radiografía reveló que el bebé estaba a punto de nacer y que la joven estaba en pleno labor de parto. Foto: captura de TikTok

Por si eso fuera poco, el examen reveló que el bebé estaba a punto de nacer y que la joven estaba en labor de parto. Simpson dio a luz a una niña, a quien llamó Madi.

“Básicamente, el 7 de noviembre, alrededor de las 12.30, tuve cólicos menstruales muy leves. Luego, se pusieron muy mal, como 30 minutos después. Me dolía tanto que apenas podía hablar y moverme, pero al llegar al médico, no vio ningún signo de apendicitis, por lo que pensó que podría tener un quiste y sugirió que me hicieran una ecografía”, comentó Simpson.

Simpson dio a luz a una niña a quien llamó Madi. Foto: captura de TikTok

Ese día, Kayla fue llevada por su madre al hospital luego de creer que su apéndice podría reventar en cualquier momento, convirtiéndose en una peritonitis. Sin embargo, más tarde, la progenitora se dio cuenta de que se convertiría en abuela.