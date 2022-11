¿Quién es Bruce McArthur, jardinero que asesinó a 8 hombres gays y escondió los restos en macetas?

Durante años, existieron rumores entre las personas LGTBIQ+ de la ciudad de Toronto, en Canadá, sobre un asesino en serie que asechaba a la comunidad. Las sospechas fueron corroboradas cuando las autoridades arrestaron a Bruce McArthur y descubrieron que había asesinado a ocho hombres gays y escondido sus restos en macetas de una vivienda.

En enero de 2019, un juez lo sentenció a una cadena perpetua obligatoria durante 25 años, tras los cuales tendrá la posibilidad de optar por una libertad condicional. Esto supondrá en cualquier caso que McArthur no saldrá de la cárcel antes de cumplir los 91 años.

Bruce McArthur, el ‘Santa Claus’ que se convirtió en asesino en serie

McArthur creció en la comunidad de Ontario, en el centro-este de Canadá, y contrajo matrimonio con una mujer en los años 80. Desde muy joven sabía que era homosexual, pero intentó ignorarlo, según recogió el portal británico BBC.

Abuelo y padre de dos hijos, el sujeto “salió del clóset” pasando los 40 años, dejó a su familia en la comuna de Oshawa y se mudó a Toronto, donde se convirtió en un asiduo visitante del Village, como se le denomina al barrio gay de la urbe.

En diálogo con la BBC, el propietario de Zipperz —uno de los bares frecuentados por muchas de sus víctimas—, Harry Singh, contó: “Solía referirme a él como ‘Papá Noel’”.

Cabe mencionar que el hombre canadiense era un jardinero que también personificaba a Santa Claus en un centro comercial del país norteamericano durante las fiestas de Navidad.

Pese a que tuvo varios altercados con la Policía local y que incluso recibió una condena de libertad condicional después de un ataque años antes, McArthur eludió a la justicia durante varios años.

Cuando fue detenido, ya había terminado con la vida de ocho hombres entre 2010 y 2017. Casi todas sus víctimas tenían ascendencia de Medio Oriente o del sur de Asia, pero debido a que el homicida se declaró culpable en su juicio, gran parte de esta evidencia del caso no se difundió en el tribunal.

Restos humanos en macetas

El sujeto mantenía una estrecha relación con algunos de los clientes que contrataban su servicio para diseñar y cuidar su jardín. Una de ellas, Karen Fraser, incluso le autorizó guardar herramientas en el cobertizo de su domicilio.

Posteriormente, los agentes descubrirían los restos de varios cuerpos escondidos en la propiedad de la mujer, así como en un barranco cercano.

Fraser declaró que McArthur nunca dio ninguna señal sobre qué tipo de hombre era verdaderamente. Era vital y amable, amaba cuidar las plantas y era muy cercano a sus nietos. “Como yo lo veo, el hombre que conocí no existió”, aseveró.

Tras enterarse de que su hogar se había convertido en el cementerio de un asesino en serie, Karen terminó devastada y desconcertada. “No me gusta mucho el perdón, no me gusta mucho el cierre. Se hicieron cosas terribles”, concluyó.

Las víctimas de Bruce McArthur

La detención de McArthur en 2018 confirmó los miedos de muchos ciudadanos en el barrio gay de Toronto, quienes durante años afirmaban que un asesino en serie estaba atacando a su comunidad sin la oportuna reacción de la Policía.

La Policía encontró carpetas numeradas en el disco duro del homicida que correspondían a cada uno de los ocho hombres que mató.

De acuerdo a su declaración, estas son las víctimas: