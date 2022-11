COP27 en Egipto EN VIVO: se reúnen casi 200 países ante el reto de frenar el cambio climático

Casi 200 países aprobaron este domingo 6 de noviembre debatir en Egipto la idea de un fondo de daños y pérdidas por el cambio climático, al inicio de la conferencia anual de la ONU (COP27), dominada por la preocupación ante los fenómenos meteorológicos extremos.

“Hemos sufrido a lo largo de este año acontecimientos (meteorológicos) dolorosos (...) Todos estos episodios representan una lección que debe ser aprendida”, declaró en la apertura el ministro de Relaciones Exteriores egipcio, Sameh Shoukry, al asumir la presidencia de la conferencia.

Cumbre del Clima COP27 en Egipto HOY 16:11 Preso político en Egipto en huelga de hambre deja de beber agua coincidiendo con COP27 El activista británico-egipcio Alaa Abdel Fatah, uno de los presos políticos más conocidos de Egipto, dejó de beber agua el domingo tras meses de huelga de hambre, coincidiendo con el inicio la COP 27 por el clima en su país. Figura central en la revuelta popular que derrocó al expresidente Hosni Mubarak, Abdel Fatah fue condenado a finales de 2021 a cinco años de prisión por "difusión de informaciones falsas", tras pasar la mayor parte de la década pasada entre rejas. El activista, acérrimo enemigo del régimen del presidente Abdel Fatah al Sisi, lleva seis meses ingiriendo "100 calorías al día, esto es, una cucharada de miel y un poco de leche en té", según sus familiares. Con información de AFP. 16:06 Gustavo Petro llega a Egipto para participar en la Cumbre del Clima El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó este domingo a Egipto para participar en la Cumbre del Clima COP27, un "evento de suma importancia" donde presentará un "decálogo de propuestas al mundo sobre cómo enfrentar la crisis climática". Es la primera vez que Petro, que intenta liderar a América Latina en la lucha contra la crisis del clima, visita África, y lo hace para intervenir en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), una cita que comenzó hoy en Sharm el Sheij y que considera crucial "para el destino de la humanidad", aseguró a periodistas a su llegada. "Se trata de sí la humanidad puede existir en el planeta o si definitivamente vamos por el camino de la extinción de la vida", y esto "depende de las decisiones que se toman en este tipo de eventos", agregó el mandatario. Con información de EFE. 15:54 Presidente de la COP27 elogia el compromiso de los países participantes El presidente de la COP27, Sameh Shoukry, resaltó este domingo el sentido de la responsabilidad y el compromiso que mostraron las partes, así como el entusiasmo colectivo por preservar la credibilidad y la relevancia del proceso climático. Por primera vez desde la adopción de la convención climática de la ONU, los participantes acordaron introducir la financiación de Loss And Damage como un tema de la agenda en la cumbre climática. 15:48 Nicolás Maduro llega a Egipto para participar en la COP27 El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó a Egipto para participar en la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP27), que se realizará desde este domingo hasta el 18 de noviembre en la ciudad de Sharm el-Sheij. "Venezuela trae una posición firme de acelerar los pasos para el cumplimiento de los acuerdos que ya se han firmado en el pasado y acelerar los procesos para que el modelo capitalista destructivo sea sustituido por un modelo humano, por un modelo respetuoso de las condiciones de vida del planeta", indicó el mandatario en declaraciones al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Asimismo, dijo que su Gobierno presentará el reclamo de los pueblos del sur de América para que se cumplan los planes de mitigación y de atención de un "modelo capitalista destructivo".

La idea de un fondo mundial de “daños y pérdidas” es una vieja exigencia de los países empobrecidos y en desarrollo, los más afectados por el calentamiento del planeta.

Tras años de forcejeo, los países ricos accedieron a iniciar un “diálogo” sobre el espinoso asunto en la COP del año pasado, en Glasgow.

Ese “diálogo”, que ahora forma parte de la agencia oficial en Sharm el-Sheij, tiene por delante aún dos años. En 2024 deberá tomarse una decisión definitiva.

En juego están posiblemente centenares de miles de millones de dólares. Tan solo las recientes inundaciones que sufrió Pakistán este año supusieron pérdidas de unos 30.000 millones de dólares, según cálculos del Banco Mundial.

Presidentes de América Latina presentes en la COP27

El mandatario de Colombia, Gustavo Petro, llegó este domingo a Egipto para participar en la Cumbre del Clima COP27, un “evento de suma importancia” donde presentará un “decálogo de propuestas al mundo sobre cómo enfrentar la crisis climática”.

Es la primera vez que Petro, que intenta liderar a América Latina en la lucha contra la crisis del clima, visita África, y lo hace para intervenir en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), una cita que considera crucial “para el destino de la humanidad”, aseguró a periodistas a su llegada.

Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó el último sábado a Egipto para participar en la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP27), que se realizará desde este domingo hasta el 18 de noviembre en la ciudad de Sharm el-Sheij.

“Venezuela trae una posición firme de acelerar los pasos para el cumplimiento de los acuerdos que ya se han firmado en el pasado y acelerar los procesos para que el modelo capitalista destructivo sea sustituido por un modelo humano, por un modelo respetuoso de las condiciones de vida del planeta”, indicó el gobernante en declaraciones al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Claves para entender la COP27 en Egipto

¿Qué buscan las negociaciones?

Este año, cuando se celebra la 27ª COP —si en 2020 la pandemia no hubiera impedido celebrar la cumbre, esta sería la 28ª COP—, el objetivo principal será elevar el nivel de compromiso respecto a la financiación de la transición ecológica para descarbonizar las economías y limitar el calentamiento del planeta por debajo del grado y medio de temperatura media respecto a los niveles preindustriales.

Uno de los asuntos clave respecto a la financiación de la lucha contra el cambio climático en esta cumbre será cómo articular un mecanismo de Pérdidas y Daños, una suerte de compensación económica a los países más vulnerables, que, aunque son los que menos han contribuido al calentamiento, serán sus mayores víctimas.

¿Qué es el Acuerdo de París?

El Acuerdo de París, producto de la COP21 de 2015 celebrada en la capital francesa, compromete a las 194 partes signatarias (193 estados más la Unión Europea) a recortar sus emisiones de gases invernadero para contener el calentamiento por debajo de los 2 grados o, a ser posible, el grado y medio sobre los niveles preindustriales.

El acuerdo dejaba margen para que cada país pudiera decidir cómo llegar a dicho objetivo a través de sus planes climáticos nacionales, formalmente conocidos como Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC).

¿Qué papel tiene la justicia climática?

La comunidad internacional, reunida entre los días 6 y 18 de noviembre en Sharm el-Sheij, tratará así de favorecer la justicia climática, de forma que los países en vías de desarrollo puedan hacerse cargo del coste que supone la reducción de sus emisiones y asegurar su capacidad de resistir a los impactos ya inevitables.

El compromiso de reunir anualmente 100.000 millones de dólares para 2020 —que, como en esa fecha no se cumplió, decidió retrasarse hasta 2023— estará en el centro del debate, pues los especialistas climáticos no solo determinan que no se ha logrado el objetivo (por ahora el Fondo Verde del Clima ronda los 83.000 millones) y tiene que garantizarse su cumplimiento, sino que habría que elevar la ambición.

¿Por qué es importante la COP27?

Según las recomendaciones del IPCC, “la ventana de oportunidad se va cerrando” con cada décima que se suma a la temperatura media del planeta, que ya es 1,1 °C superior a la del periodo preindustrial.

El equipo de científicos ha advertido reiteradamente que no lograr la meta de París abocaría a la humanidad a un futuro con mucha más pobreza, muerte, hambre, migraciones masivas, enfermedades, inundaciones, sequías más prolongadas y severas, huracanes más frecuentes y virulentos, pérdida de biodiversidad y, en definitiva, al empeoramiento de las condiciones de vida para todas las especies.

Con información de EFE y AFP.