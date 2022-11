Gana 125 millones de dólares en lotería, deja de trabajar y confiesa estar “muy aburrido”

Ganar la lotería es, tal vez, el sueño de muchas personas, pero también puede ser la angustia de una sola. Como es el caso de un afortunado mecánico, quien reside en Reino Unido y se llevó 125 millones de dólares. Le cambió la vida, sin embargo, no de la forma que esperaba.

En 2014, Neil Trotter ganó el premio de Euromillones y obtuvo la exorbitante cifra de 107,9 millones de libras esterlinas. No obstante, años después, admitió que su vida se ha vuelto “muy aburrida”.

En diálogo con el diario británico The Sun, el ciudadano de Coulsdon, en el sur de Londres, contó: “ Pasar de tener que trabajar a no tener que trabajar más, fue algo bastante extraño a lo que adaptarse. Pronto descubrí que estar sentado en casa viendo la tele todo el día era bastante aburrido”.

Neil Trotter cambió su Ford Focus por un Jaguar y un Porsche. Foto: The Sun

Camelot, empresa encargada de gestionar las loterías en Reino Unido, advirtió al ganador de que no hiciese nada con su dinero de forma inmediata.

Pese a la petición de la entidad, Trotter cambió su Ford Focus por un Jaguar y un Porsche. Además, compró una mansión con un lago y un terreno de más de 160 hectáreas.

Soñaba con ganar la lotería

Era su sueño y así se lo había hecho saber a su padre, que nunca creyó que fuese a ser rico. Él, sin embargo, tuvo una especie de premonición, según contó al portal The National Lottery.

El día del sorteo que le hizo rico mencionó en la oficina de su padre que así será: “ Mañana, a esta hora, seré millonario ”. “Siempre pensé que ganaría a lo grande y tuve una buena sensación toda la semana”, manifestó.

“Siempre pensé que ganaría a lo grande", manifestó Neil Trotter. Foto: The Mirror

“El viernes por la noche saqué mi billete para comprobar los números ganadores y, sorprendentemente, uno a uno coincidían. Le dije a Nicky, mi pareja: ‘Lo he hecho, me he ganado la lotería’”, expresó tras convertirse en millonario.

“Aparentemente, me puse blanco como una sábana y no podía quedarme quieto, seguí caminando por la casa, no sabía qué hacer conmigo mismo”, añadió.