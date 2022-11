Tragedia en EE. UU.: padres matan a sus 6 hijos y luego se suicidan por deudas

Ciudadanos de Oklahoma, en Estados Unidos, se encuentran conmocionados con la fatal decisión que tomó una pareja al asesinar a sus 6 hijos y luego suicidarse, presuntamente, por los problemas económicos que atravesaban.

Según el reporte policial, el 27 de octubre fueron hallados los cadáveres de dos adultos y seis niños dentro de una casa en llamas en Broken Arrow, un suburbio de Tulsa. Los padres fueron identificados como Brian Nelson, de 34 años, y Brittney Nelson, de 32.

Los padres de Brian Nelson, Danny y Marilyn, relataron a la Policía que la pareja enfrentaba una serie de problemas económicos , además de que uno de sus nietos sufría de un terrible dolor causado por una antigua herida en la cabeza.

Ese fatídico día, Brian les había pedido a sus padres que lo ayudasen a cuidar a sus hijos, pero ellos le dijeron que mejor los llevasen a su casa, que se encuentra a cinco millas de distancia, a lo que el hombre aceptó, pero nunca llegaron.

En el transcurso de la tarde, los padres se enteraron a través de los noticieros que la casa donde su hijo vivía se había incendiado.

La Policía investiga

El jefe de Policía, Brandon Berryhill, sostuvo que los adultos estaban siendo investigados como sospechosos debido a “la naturaleza de dónde fueron encontrados y dónde se encontraron los menores”.

Las autoridades revelaron que los seis niños fueron hallados muertos en una habitación trasera en llamas, mientras que los padres se encontraban en la parte posterior de la casa. Asimismo, sospechan de que nadie haya muerto a causa del incendio .

Familia se encontraba en la quiebra

Brian y Brittney Nelson se declararon en bancarrota en 2020, con 8.803 dólares en activos frente a casi 138.000 dólares en deudas , la mayoría de las cuales eran préstamos estudiantiles impagos.

Actualmente, ambos estaban desempleados y sobrevivían gracias a los beneficios federales estatales, según las investigaciones.

“Quiero que la gente sepa que en un momento él tenía todo el cerebro en orden”, dijo Marilyn Nelson. “Simplemente, no entiendo por qué hicieron lo que hicieron. Simplemente, no entiendo por qué terminó en esa situación. Hablo con Dios todo el tiempo, y simplemente no entiendo”, añadió.

Respecto a su nuera Brittney, Danny Nelson contó que ella estaba estresada por el cuidado diario de los seis niños, incluida la educación en el hogar, y luchaba con sus propios problemas de salud.

“Creo que el estrés fue lo que los afectó. Tratar de descubrir cómo pasar de un mes a otro mes”, finalizó Danny Nelson.

